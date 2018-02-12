Узбекистанцы несут цветы к посольству РФ в память о жертвах крушения Ан-148

Память жертв авиакатастрофы почтили минутой молчания и участники узбекско-российского молодежного форума, который открылся сегодня в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Узбекистанцы приносят живые цветы к зданию посольства Российской Федерации в Ташкенте в память о жертвах катастрофы самолета Ан-148, сообщает корреспондент Sputnik.

Таким образом жители и гости столицы соболезнуют семьям погибших. Кроме того, память жертв авиакатастрофы почтили минутой молчания и участники узбекско-российского молодежного форума, который открылся в понедельник в узбекской столице.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выразил российскому главе Владимиру Путину соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в этой катастрофе.

Напомним, что пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс № 703 Москва — Орск, потерпел крушение накануне, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту 65 пассажиров (в том числе трое детей) и шестеро членов экипажа погибли.

Власти Саратовской области выплатят семьям жертв крушения самолета Ан-148 по миллиону рублей. Возбуждено уголовное дело.

На месте крушения продолжаются поисковые и следственные мероприятия.