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Россия заплатит: в вузах открыт прием документов от узбекистанцев

© Sputnik/ Владимир Федоренко
Общество
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Для участие в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте russia.study.ru и отправить необходимые документы

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Российские вузы начали прием заявлений от абитуриентов из Узбекистана для обучения за счет средств федерального бюджета. 

Прием заявлений осуществляется на сайте Russia.study.ru до 26 февраля 2018 года включительно. Заявления и документы, присланные после 26 февраля 2018 года рассматриваться не будут. Для тех, кто уже зарегистрирован на Russia.study следует изменить учебный год на 2018/19. Двойная регистрация на сайте запрещена, поэтому для возможности войти в свой личный кабинет необходимо записать или запомнить пароль, указанный во время регистрации.

Студенты
© Sputnik/ Нина Зотина
Студенты из Узбекистана смогут бесплатно получить образование в вузах России
Для участия в первом этапе конкурсного отбора необходимо заполнить он-лайн Заявление-анкету и прикрепить документы в соответствии с требованиями.

Информация о Плане приема по квоте, выделенной Республике Узбекистан на 2018/2019 учебный год, об отборочных испытаниях и дальнейших действиях абитуриентов будет предоставляться дополнительно через личный кабинет, а также через объявления на сайте Российского центра науки и культуры в Ташкенте.

Теги:
Обучение, ВУЗ, студент, абитуриенты, Россотрудничество, РЦНК, Россия, Узбекистан



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