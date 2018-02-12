Эксперт: узбекские карабаиры могут повторить судьбу арабских скакунов

В республике активно развивается конный спорт, для этого будет усовершенствана порода лошадей карабаиров, которые отличаются выносливостью и силой

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Узбекистан серьезно занялся выведением собственной национальной породы лошадей. В этой связи в республике активно ведется работа по созданию сети специализированных учреждений, которые будут целенаправленно заниматься разведением и селекцией этих грациозных животных.

Так, например, в Кашкадарьинской области уже в ближайшее время будет открыт новый комплекс по разведению и выращиванию лошадей породы карабаир. О том, как это отразится на развитии конного спорта в республике, и что получит страна в итоге, рассказал член бюро Международной федерации конного спорта Сергей Буйкевич.

"Карабаиры отличаются особой выносливостью и силой. Если подойти к вопросу совершенствования породы квалифицированно, то в ближайшее время можно получить лошадей, способных с легкостью преодолевать препятствия, выигрывать в скачках на дальнюю дистанцию. Словом, из этой породы получатся чемпионы по разным направлениям конного спорта", – считает эксперт.

© Sputnik/ Владимир Вяткин В Узбекистане появятся современные конные заводы

А когда, добавляет он, узбекские всадники начнут выигрывать соревнования на своих лошадях, это весьма положительно скажется и на авторитете государства.

"В свое время я работал с казахской породой адайских лошадей. Тогда нашлось много скептиков, засомневавшихся в возможностях степных рысаков. Но вопреки всему эти лошади, способные выжить в самых суровых условиях, питающиеся колючками и долгое время обходящиеся без воды, очень быстро вышли на уровень самых престижных соревнований, срывая лавры победителей и оставляя позади представителей знаменитых пород, выведенных в Англии, Германии и других странах", – комментирует специалист.

То же самое, говорит он, можно сказать и об известных ныне арабских скакунах. Всего 20 лет назад никто не верил, что они могут стать одними из лучших в скачках на дальнюю дистанцию, а сегодня они являются символом своей страны и стоят целое состояние.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко Лошадей для конного отряда милиции закупят в России

По словам Буйкевича, карабаиры в прошлом боевые лошади и сегодня активно участвуют в таких национальных играх, как "Улак-купкари", "Оламон пойга" и других соревнованиях. Они не имеют чувства страха, обладают большой выносливостью и в скором времени способны занять достойное место на мировой арене конного спорта.

Эксперт уверен, если лошадь той или иной породы положительно зарекомендует себя на международных состязаниях, то найдется и много желающих обзавестись перспективным питомцем. А это уже, по его мнению, означает экспорт. Поэтому так важно развивать коневодство, которое приносит государству огромные доходы, заключил Буйкевич.