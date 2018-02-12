Мирзиёев создал комиссию для развития космических исследований

В числе задач, стоящих перед комиссией, разработка концепции внедрения космических и спутниковых технологий, создание национальной сети спутниковой связи, а также предложения по организации подготовки кадров в научно-космической сфере

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев создал специальную рабочую комиссию по подготовке предложений по развитию космических исследований и технологий, сообщает корреспондент Sputnik.

По мнению местных экспертов, в Узбекистан имеется огромный потенциал, в том числе определенный практический опыт и базовая инфраструктура, необходимые для развития космических исследований и технологий.

Однако за последние годы в стране практически не проводились серьезные исследования в области космонавтики, прекратилось международное сотрудничество, устарела инфраструктура, подверглись реорганизации и сокращению научные, исследовательские и производственные организации в данной сфере.

В результате, сегодня отсутствует значимый прогресс в развитии космических исследований и технологий, что требует принятия неотложных мер по исправлению сложившейся ситуации с учетом поставленных задач по инновационному развитию страны.

Новая структура займется решением этих проблем за счет изучения опыта развитых стран, где космическая деятельность стала одним из локомотивов экономического роста, дополнительным фактором привлечения иностранных инвестиций, внедрения инновационных идей, разработок и технологий.

Кроме того, рабочая комиссия проведет комплексный анализ технико-экономических параметров проектов по внедрению космических и спутниковых технологий, изучение инфраструктуры и особенностей данных технологий, сопутствующего оборудования и программных продуктов.

Среди других задач — разработка концепции внедрения космических и спутниковых технологий, подготовка предложений по созданию национальной сети спутниковой связи, подготовка кадров с привлечением иностранной компании на условиях государственно-частного партнерства.

Мирзиёев поручил комиссии до конца февраля проработать вопрос организации встреч с ведущими зарубежными компаниями, имеющими прогрессивный опыт в сфере космических исследований и технологий.

Также она должна в начале апреля внести в аппарат президента аналитическую справку с конкретными предложениями, а также проекты нормативно-правовых актов, направленные на практическую реализацию поставленных задач.

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Напомним, что Мирзиёев в конце декабря прошлого года заявил, что в последние годы в Узбекистане не уделялось достаточно внимания внедрению аэрокосмических технологий в ведущие отрасли экономики страны. Глава Узбекистана указал на необходимость привлечения иностранных инвесторов к реализации проектов по созданию национальной космической инфраструктуры наземного базирования и производственного назначения.

Позже заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин предложил готовить кадры для аэрокосмической отрасли Узбекистана в России на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва.