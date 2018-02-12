Мирзиёев создал комиссию для развития космических исследований

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев создал специальную рабочую комиссию по подготовке предложений по развитию космических исследований и технологий, сообщает корреспондент Sputnik.
По мнению местных экспертов, в Узбекистан имеется огромный потенциал, в том числе определенный практический опыт и базовая инфраструктура, необходимые для развития космических исследований и технологий.
Однако за последние годы в стране практически не проводились серьезные исследования в области космонавтики, прекратилось международное сотрудничество, устарела инфраструктура, подверглись реорганизации и сокращению научные, исследовательские и производственные организации в данной сфере.
В результате, сегодня отсутствует значимый прогресс в развитии космических исследований и технологий, что требует принятия неотложных мер по исправлению сложившейся ситуации с учетом поставленных задач по инновационному развитию страны.
Кроме того, рабочая комиссия проведет комплексный анализ технико-экономических параметров проектов по внедрению космических и спутниковых технологий, изучение инфраструктуры и особенностей данных технологий, сопутствующего оборудования и программных продуктов.
Среди других задач — разработка концепции внедрения космических и спутниковых технологий, подготовка предложений по созданию национальной сети спутниковой связи, подготовка кадров с привлечением иностранной компании на условиях государственно-частного партнерства.
Мирзиёев поручил комиссии до конца февраля проработать вопрос организации встреч с ведущими зарубежными компаниями, имеющими прогрессивный опыт в сфере космических исследований и технологий.
Также она должна в начале апреля внести в аппарат президента аналитическую справку с конкретными предложениями, а также проекты нормативно-правовых актов, направленные на практическую реализацию поставленных задач.
Позже заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин предложил готовить кадры для аэрокосмической отрасли Узбекистана в России на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва.