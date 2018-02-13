В Узбекистане появится новый знак, запрещающий фото- и видеосъемку

Нельзя делать фото военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей, вооружения, военной техники, а также оперативной и служебно-боевой деятельности подразделений МВД, МЧС, Минобороны, СНБ и Национальной гвардии

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие месяцы появится единый знак, информирующий о запрете или ограничении фото- и видеосъемки общественных мест, зданий и сооружений, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предусмотрено проектом постановления правительства "Об утверждении Положения о порядке осуществления фото- и видеосъемки общественных мест, зданий и сооружений на территории Республики Узбекистан".

Что можно?

© Sputnik/ Сергей Пятаков В Узбекистане туристам разрешили свободно фотографировать разные объекты

Любые граждане, согласно документу, имеют право осуществлять фото- и видеосъемку общественных мест, зданий и сооружений, на которых не установлены знаки, информирующие о запрете или ограничении. Также они могут требовать у владельцев объектов разъяснений и предъявления документов, определяющие порядок съемки.

При этом в документе четко прописано, что не допускается установление запретов или ограничений на осуществление фото- и видеосъемки внешней стороны зданий и сооружений, расположенных на территории Ташкента, Нукуса и областных центров, за исключением общественных мест, зданий и сооружений, включенных в перечень запрещенных объектов.

Кроме того, нельзя делать фото и снимать видео военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей, вооружения, военной техники и военно-технического имущества, а также оперативной и служебно-боевой деятельности подразделений МВД, МЧС, Минобороны, СНБ и Национальной гвардии.

Под запрет попали территории, здания и сооружения дипломатических и консульских представительств зарубежных государств и международных организаций (только если нет их согласия), пограничные знаки, инженерно-технические средства, здания, сооружения и другие объекты на границе, а также территории сопредельного государства.

© Sputnik/ В. Павлов В метро Ташкента разрешат фотографировать

Что касается самой фото- и видеосъемки, то она не должна нарушать общественный порядок, причинять неудобства и создавать опасность для других лиц, препятствовать передвижению транспорта или осуществлению обязанностей должностных лиц, ущемлять права и законные интересы юридических и физических лиц.

Убираем камеры

Кабмин поручил Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента сформировать перечни общественных мест, зданий и сооружений, на которых осуществление фото- и видеосъемки запрещено или ограничено. Все они должны быть оснащены единым запрещающим знаком. На эту работу отведено порядка трех месяцев.

Юридические и физические лица, владеющие земельными участками, зданиями и сооружениями, вправе устанавливать свой порядок осуществления фото- и видеосъемки, в том числе и ограничивать их, а также взимать за это определенную плату.

Владелец объекта в случае нарушения требований установленного им порядка проведения съемки может потребовать ее прекращения, а при необходимости — уничтожения (стереть с памяти устройства) результатов фото- и видеосъемки.

А судьи кто?

© Flickr/ Dan Lundberg Туризм с улыбчивым лицом, или Новое узбекское гостеприимство

Контроль за осуществлением фото- и видеосъемки общественных мест, зданий и сооружений, на которых установлены знаки, информирующие о запрете или ограничении, осуществляется соответствующими республиканскими органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах, а также владельцами объектов.

Частные объекты и установленные в них правила контролируют их владельцы.

Лица, виновные в нарушении требований документа, то есть осуществляющие фото- и видеосъемку против правил, будут "нести ответственность в порядке, установленном законодательством". Правда, пока не понятно, что под этим понимается.