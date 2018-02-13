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МКФ имени Стенина

Лауреаты конкурса Стенина в 2018 году получат три миллиона рублей

Николай Хижняк
Общество
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В конкурсе имени Андрея Стенина могут принять участие фоторепортеры всего мира в возрасте от 18 до 33 лет

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Общий призовой фонд единственного в России международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, вырос до трех миллионов рублей.

Представители ведущих информагентств мира вошли в жюри конкурса Стенина-2018
Sputnik / Виталий Тимкив
Сотрудники информагентств мира вошли в жюри конкурса Стенина — 2018
Премии конкурса составят 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тысяч рублей.

Увеличение призового фонда в 2018 году стало возможным, в том числе, благодаря партнерам конкурса — Шанхайской объединенной медиагруппе (ШОМГ) и Международному Комитету Красного Креста.

"Главная цель конкурса Стенина — открывать новые имена в фотографии. Мы хотим поддержать молодые таланты, дать им возможность реализовать свои замыслы", — сказала куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

Прием заявок продолжается на портале конкурса stenincontest.ru. До 28 февраля в нем могут принять участие фоторепортеры всего мира в возрасте от 18 до 33 лет. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии.

Shutting the Christian out of the church
Yiheng Cheng | Stenincontest
Мир в фотографиях участников конкурса имени Стенина
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В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет" и "Герой нашего времени".

Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда — "Гран-при".

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста.
Информационное агентство и радио Sputnik — международный информационный партнер конкурса.

Теги:
фотоконкурс, Конкурс имени Стенина, Андрей Стенин



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