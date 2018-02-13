Камилов и Всемирный конгресс бухарских евреев обсудили сотрудничество

По данным ИА "Жахон", сейчас в Израиле проживает свыше 100 тысяч выходцев из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 13 февраля принял делегацию Всемирного конгресса бухарских евреев во главе с президентом ВКБЕ, общественным деятелем Львом Леваевым.

Посольство Израиля в Узбекистане Сериал о бухарских евреях вышел на телевидении Израиля

Стороны обсудили перспективы отношений между Узбекистаном и ВКБЕ, пишет ИА "Жахон"

В ходе обсуждения вопросов взаимных обменов на различных уровнях делегация ВКБЕ с благодарностью отметила, что в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева с 12 февраля вступило в силу положение о безвизовом въезде в РУ на срок до 30 дней для израильских граждан.

По данным ИА "Жахон", сейчас в Израиле проживает свыше 100 тысяч выходцев из Узбекистана.