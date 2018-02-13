До 2024 года Тула планирует принять свыше 61 тысячи соотечественников

На реализацию государственной программы по переселению выделят более 261 миллиона рублей

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. С 2018 по 2024 год Тульская область рассчитывает принять 61 тысячу соотечественников в рамках госпрограммы по добровольному переселению. Об этом сообщается на официальном сайте российской диаспоры Бухары.

Sputnik / Максим Богодвид Оренбургская область готова принять более тысячи соотечественников

Правительство региона одобрило государственную региональную программу "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом".

На ее реализацию выделят 261 миллион 235 тысяч рублей. Большая часть средств поступит из бюджета Тульской области — около 194 миллионов рублей, остальное область получит из федерального бюджета.

В сообщении отмечается, что необходимость реализации программы на территории Тульской области объясняется сложной демографической ситуацией в регионе.