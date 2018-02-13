До 2024 года Тула планирует принять свыше 61 тысячи соотечественников

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. С 2018 по 2024 год Тульская область рассчитывает принять 61 тысячу соотечественников в рамках госпрограммы по добровольному переселению. Об этом сообщается на официальном сайте российской диаспоры Бухары.
На ее реализацию выделят 261 миллион 235 тысяч рублей. Большая часть средств поступит из бюджета Тульской области — около 194 миллионов рублей, остальное область получит из федерального бюджета.
В сообщении отмечается, что необходимость реализации программы на территории Тульской области объясняется сложной демографической ситуацией в регионе.