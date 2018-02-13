Для граждан Узбекистана Россия — главный союзник в борьбе с терроризмом

Важными партнерами для Узбекистана также остаются Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, такие данные получены центром изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр"

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Россия остается главным союзником Узбекистана в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, так считают 72% опрошенных граждан республики.

Это следует из данных центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение"), обнародованных во вторник.

"По вопросу "С каким государством нужно Узбекистану углублять отношения, чтобы совместно и эффективно противостоять религиозному экстремизму и терроризму?" большинство респондентов в качестве такого государства продолжают видеть, прежде всего, Россию. По итогам опроса 2017 года такого мнения придерживаются 72% опрошенных", — говорится в результатах опроса.

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По результатам аналогичного опроса в 2016 и 2015 годах этого мнения придерживались 74% и 81,5% опрошенных соответственно, передает РИА Новости.

По данным центра, столь высокий показатель связан с укреплением взаимодействия Узбекистана и России во всех сферах сотрудничества, а также влиянием российских СМИ, где активно освещается эффективность борьбы РФ против террористов на Ближнем Востоке.

В числе стран, которые также остаются важными партнерами для Узбекистана в борьбе с терроризмом и экстремизмом, респонденты назвали Казахстан (42%), Кыргызстан (29,5%) и Таджикистан (22,4%), что связано с дальнейшей активизацией отношений со всеми соседними странами по Центрально-Азиатскому региону, отмечается в исследовании.

По мнению 12,6% опрошенных, Узбекистану необходимо укреплять взаимоотношения с США в противодействии религиозному экстремизму и терроризму, отмечает центр. В 2016 году этот показатель составлял 10%.

По данным опроса, 69% респондентов рассматривают религиозный экстремизм и терроризм как "наиболее серьезную проблему для стран Центральной Азии, в том числе Узбекистана". В 2016 и 2015 годах так считали 76,2% и 79,6% опрошенных соответственно.

Опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте. В нем приняли участие 1,1 тысячи человек, из них 42,4% — мужчины и 57,6% — женщины, горожане — 51%, сельские жители — 49%. В опросе участвовали представители различных возрастных групп с 18 лет.