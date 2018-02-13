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Узбекский паспорт

Министерство юстиции подготовило правки в законы о паспортах и прописке

© Sputnik/ Алексей Тихомиров
Общество
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Правки касаются в том числе приема на работу граждан без временной или постоянной прописки, либо не вставших на учет по месту пребывания, упрощения правил продажи недвижимости в Ташкенте и области

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана разработало проект закона, вносящего правки в различные акты республики, касающиеся паспортной системы и прописки.

Правки касаются отмены практики, связанной с отказом в приеме на работу гражданам, не имеющим постоянной или временной прописки, отмены административного наказания для работодателей за несоблюдение правил паспортной системы в процессе трудовых отношений.

Узбекский паспорт
© Галина Сапаева / «Газета.uz»
Работодатель сможет брать граждан на работу без прописки
Также разработанный проект закона предусматривает упрощение действующих требований по покупке недвижимости гражданам с постоянной пропиской в городе Ташкенте и Ташкентской области, отмену ограничений по покупке недвижимости на вторичном рынке, продление срока пребывания по временной прописке, смягчение административных мер наказания за проживание без временной или постоянной прописки, отмену ответственности за допущение проживания.

Все перечисленные меры предусмотрены утвержденной президентом Государственной программой по реализации Стратегии действий по приоритетным направлениям в 2017-2021 годах в Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий (2018-й).

С полным текстом документа можно ознакомиться на страницах министерства в социальных сетях.

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Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Недвижимость



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