Министерство юстиции подготовило правки в законы о паспортах и прописке

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана разработало проект закона, вносящего правки в различные акты республики, касающиеся паспортной системы и прописки.
Правки касаются отмены практики, связанной с отказом в приеме на работу гражданам, не имеющим постоянной или временной прописки, отмены административного наказания для работодателей за несоблюдение правил паспортной системы в процессе трудовых отношений.
Все перечисленные меры предусмотрены утвержденной президентом Государственной программой по реализации Стратегии действий по приоритетным направлениям в 2017-2021 годах в Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий (2018-й).
С полным текстом документа можно ознакомиться на страницах министерства в социальных сетях.