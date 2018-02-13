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Покупатели в супермаркете

Узбекистан будет применять международный опыт в области защиты потребителей

INDRANIL MUKHERJEE / AFP
Общество
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Узбекистан и Международная конфедерация обществ потребителей расширят сотрудничество в этой сфере и будут более активно обмениваться опытом в решении в решении общих проблем.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана намерена расширить сотрудничество с Международной конфедерацией обществ потребителей (КонфОП), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эти вопросы руководители двух федераций обсудили в ходе телефонного разговора. По данным пресс-службы узбекской организации, стороны обговорили все необходимые условия для развития дальнейшего партнерства, а также необходимость подписания меморандума о взаимопонимании.

По словам председателя правления КонфОП Дмитрия Янина, его организация внимательно следит за происходящими событиями и реформами в Узбекистане и всецело поддерживает государственную политику в сфере защиты прав и интересов граждан республики. Такая практика, как он считает, положительно отразится на защите прав потребителей, внедрении в сферу новых методик работы, разработке совместных проектов.

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© Sputnik/ Кирилл Каллиников
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В свою очередь руководитель Федерации обществ защиты прав потребителей Узбекистана Жахонгир Саримсоков выразил заинтересованность в обмене опытом с международной структурой, внедрении в практику инновационных технологий, реализацию двусторонних инициатив.

Международная конфедерация обществ потребителей была основана в 1989 году. На сегодняшний день она объединяет свыше 40 ведущих общественных организаций потребителей из России, Украины, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Основные направления деятельности КонфОП — продвижение законодательных инициатив, направленных на совершенствование норм по раскрытию потребительской информации в области финансовых услуг и продуктов питания, на ограничение курения, а также профилактика йододефицита и потребительское образование.

Теги:
Федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана, Узбекистан, Права человека, Потребительские товары и услуги



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