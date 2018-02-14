Минюст готовит документ об отмене монополии компании "Автотест"

Согласно готовящимся в закон изменениям, готовить водителей, а также проверять их уровень квалификации смогут все хозяйствующие субъекты, которые будут отвечать установленным требованиям. Также планируется смягчить требования к повышению квалификации для частных водителей.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Министерство юстиции готовит проект решения правительства, предусматривающий отмену монополии компании "Автотест" в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Проектом предусматривается предоставление права заниматься подготовкой и повышением квалификации водителей всем хозяйствующим субъектам, отвечающим установленным законодательством требованиям.

"Также рассматривается вопрос частичной отмены требования по периодическому повышению квалификации водителей юридических лиц. Предлагается сохранить требование по периодическому повышению квалификации лишь в отношении лиц, занимающихся коммерческими перевозками", — отметили в Минюсте.

В Узбекистане с 1 января 2018 года вступил в силу новый порядок, согласно которому водители, управляющие автотранспортными средствами, принадлежащими юридическим лицам, должны проходить курсы повышения квалификации один раз в два года. При этом уже с 1 июля 2018 года вводится административная ответственность за езду на авто без сертификата о прохождении курсов повышения квалификации.

Монопольное право на подготовку водителей было передано компании "Автотест". Это решение мотивировалось тем, что она обладает на сегодняшний день самой передовой в республике методикой обучения и техническим оснащением, что соответствует необходимому уровню организации курсов повышения квалификации водителей.