Минюст готовит документ об отмене монополии компании "Автотест"

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Министерство юстиции готовит проект решения правительства, предусматривающий отмену монополии компании "Автотест" в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Проектом предусматривается предоставление права заниматься подготовкой и повышением квалификации водителей всем хозяйствующим субъектам, отвечающим установленным законодательством требованиям.
"Также рассматривается вопрос частичной отмены требования по периодическому повышению квалификации водителей юридических лиц. Предлагается сохранить требование по периодическому повышению квалификации лишь в отношении лиц, занимающихся коммерческими перевозками", — отметили в Минюсте.
Монопольное право на подготовку водителей было передано компании "Автотест". Это решение мотивировалось тем, что она обладает на сегодняшний день самой передовой в республике методикой обучения и техническим оснащением, что соответствует необходимому уровню организации курсов повышения квалификации водителей.