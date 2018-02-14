Мирзиёев разделил Министерство сельского и водного хозяйства

Министерство сельского и водного хозяйства Узбекистана было образовано в октябре 1996 года на базе Министерства сельского хозяйства и Министерства мелиорации и водного хозяйства республики

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев реорганизовал Министерство сельского и водного хозяйства, разделив его на два ведомства, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя реорганизуемого министерства.

Министерство сельского и водного хозяйства Узбекистана было образовано в октябре 1996 года на базе Министерства сельского хозяйства и Министерства мелиорации и водного хозяйства республики.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документы о реорганизации Минсельводхоза, на его базе будут созданы два министерства — сельского хозяйства и водного хозяйства", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, глава реорганизуемого ведомства Зойир Мирзаев покинул свой пост, сохранив при этом должность вице-премьера. Он также продолжит руководить комплексом правительства по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров.

Новое Министерство сельского хозяйства возглавил Баходир Юсупов, ранее занимавший пост председателя Совета фермеров, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков Узбекистана. На пост министра водного хозяйства назначен Шавкат Хамроев, работавший заместителем министра сельского и водного хозяйства, добавил собеседник агентства.