МОТ: большая часть сборщиков хлопка в Узбекистане работала добровольно

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Международная организация труда не обнаружила систематического использования детского или принудительного труда при сборе хлопка в Узбекистане в прошлом году.
Эти данные приводятся в отчете "Независимый мониторинг мер по ликвидации детского и принудительного труда в ходе уборки урожая хлопка 2017 года в Узбекистане", подготовленном данной организацией.
По данным организации, собеседованиями были охвачены все области страны, и это были не только сборщики хлопка, но и другие категории лиц, которые напрямую или косвенно участвовали в сборе урожая — представители местных властей, работники образования и здравоохранения.
В дополнение к этому был проведен телефонный опрос тысячи произвольно выбранных граждан. Перед началом страды эксперты также организовали обучение порядка 6,3 тысячи человек, непосредственно связанных с наймом людей на уборку хлопка.
Полученные результаты, по данным МОТ, говорят о том, что в хлопковой отрасли страны проводятся заметные преобразования, направленные на обеспечение основополагающих трудовых прав.
"Хлопковая страда 2017 года проходила в условиях преобладания гласности и диалога. Это касалось всех групп гражданского общества, включая отдельных критически настроенных активистов. Это внушает оптимизм. В то же время на областном и районном уровне все еще не успевают усваивать и исполнять огромное количество указов и постановлений, выпускаемых правительством страны", — отметил глава отдела МОТ по основополагающим принципам и правам в сфере труда Беате Андрес.
В отчете также подтверждены сделанные ранее выводы о том, что систематического использования детского труда на уборке хлопка более не наблюдается, однако необходимо постоянно отслеживать ситуацию с тем, чтобы дети продолжали ходить в школу.
Организация отмечает, что в прошлом году центральные власти дали указание местным администрациям обеспечить наем уборщиков хлопка исключительно на добровольной основе. Кроме того, в сентябре 2017 года было дано распоряжение исключить использование на начальном этапе страды ряда "групп риска" — учащихся, работников образования и здравоохранения.
Помимо этого, размер оплаты труда сборщиков хлопка был увеличен в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка. Международная организация труда рекомендовала правительству Узбекистана и в дальнейшем увеличивать их заработную плату, а также улучшать условия труда в более широком смысле с тем, чтобы привлекать на уборку хлопка больше работников на добровольной основе.
Как показывают результаты мониторинга, а также экспериментального проекта, реализуемого на юге Каракалпакстана, в сельских районах сбор хлопка способствует расширению экономических прав и возможностей женщин. Для многих из них хлопковая страда — единственная возможность дополнительного заработка, который они получают в свое распоряжение и могут использовать на благо своих семей.
Напомним, что проект независимого мониторинга МОТ финансируется многосторонним донорским целевым фондом, основные вкладчики которого — Европейский союз, США и Швейцария.