МОТ: большая часть сборщиков хлопка в Узбекистане работала добровольно

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Международная организация труда не обнаружила систематического использования детского или принудительного труда при сборе хлопка в Узбекистане в прошлом году.

Эти данные приводятся в отчете "Независимый мониторинг мер по ликвидации детского и принудительного труда в ходе уборки урожая хлопка 2017 года в Узбекистане", подготовленном данной организацией.

STR / AFP На что могут рассчитывать в Узбекистане фермеры-хлопкоробы

В основу отчета легло более трех тысяч собеседований, для участия в которых была сделана репрезентативная выборка из 2,6 миллиона работающих в стране сборщиков хлопка. При этом собеседования проводились без сопровождения и без предупреждения.

По данным организации, собеседованиями были охвачены все области страны, и это были не только сборщики хлопка, но и другие категории лиц, которые напрямую или косвенно участвовали в сборе урожая — представители местных властей, работники образования и здравоохранения.

В дополнение к этому был проведен телефонный опрос тысячи произвольно выбранных граждан. Перед началом страды эксперты также организовали обучение порядка 6,3 тысячи человек, непосредственно связанных с наймом людей на уборку хлопка.

Полученные результаты, по данным МОТ, говорят о том, что в хлопковой отрасли страны проводятся заметные преобразования, направленные на обеспечение основополагающих трудовых прав.

"Хлопковая страда 2017 года проходила в условиях преобладания гласности и диалога. Это касалось всех групп гражданского общества, включая отдельных критически настроенных активистов. Это внушает оптимизм. В то же время на областном и районном уровне все еще не успевают усваивать и исполнять огромное количество указов и постановлений, выпускаемых правительством страны", — отметил глава отдела МОТ по основополагающим принципам и правам в сфере труда Беате Андрес.

© Sputnik/ Валерий Шустов Россия останется без узбекского хлопка, но будет выращивать свой

В 2017 году из 2,6 миллиона сборщиков хлопка, отмечают в организации, подавляющее большинство трудилось на уборке урожая добровольно, а недопустимость как детского, так и принудительного труда в стране хорошо понимают.

В отчете также подтверждены сделанные ранее выводы о том, что систематического использования детского труда на уборке хлопка более не наблюдается, однако необходимо постоянно отслеживать ситуацию с тем, чтобы дети продолжали ходить в школу.

Организация отмечает, что в прошлом году центральные власти дали указание местным администрациям обеспечить наем уборщиков хлопка исключительно на добровольной основе. Кроме того, в сентябре 2017 года было дано распоряжение исключить использование на начальном этапе страды ряда "групп риска" — учащихся, работников образования и здравоохранения.

Помимо этого, размер оплаты труда сборщиков хлопка был увеличен в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка. Международная организация труда рекомендовала правительству Узбекистана и в дальнейшем увеличивать их заработную плату, а также улучшать условия труда в более широком смысле с тем, чтобы привлекать на уборку хлопка больше работников на добровольной основе.

Теперь независимый мониторинг, которым занимается в Узбекистане МОТ, будет нацелен на преодоление еще сохраняющихся трудностей. Одна из них состоит в том, что в разных областях и районах наблюдаются и разная степень понимания проблем, и разные возможности их решения. Все, кто занимается наймом сборщиков хлопка, будут обеспечены надлежащей информацией и инструментами, необходимыми для того, чтобы наем проводился в соответствии с международными трудовыми нормами.

Как показывают результаты мониторинга, а также экспериментального проекта, реализуемого на юге Каракалпакстана, в сельских районах сбор хлопка способствует расширению экономических прав и возможностей женщин. Для многих из них хлопковая страда — единственная возможность дополнительного заработка, который они получают в свое распоряжение и могут использовать на благо своих семей.

Напомним, что проект независимого мониторинга МОТ финансируется многосторонним донорским целевым фондом, основные вкладчики которого — Европейский союз, США и Швейцария.