МЧС Узбекистана объявило лавинную опасность в горах под Ташкентом

МЧС просит соблюдать меры предосторожности в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций, и обращаться на номер "горячей линии" министерства

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Лавинная опасность объявлена в урочище "Чимган" в Ташкентской области Узбекистана в ближайшие сутки, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"C 08.00 14 февраля до 08.00 15 февраля 2018 года по местному времени по урочищу "Чимган" — объявлена лавинная опасность", — говорится в сообщении.

МЧС просит соблюдать меры предосторожности в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций, и обращаться на номер "горячей линии" министерства.

По данным Узгидромета, 13-15 февраля на территорию Узбекистана осуществится вынос влажной воздушной массы из Ирана и Туркмении, "в тыл которой будет смещаться холодная воздушная масса, сформировавшаяся над районами Поволжья". Также ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, с порывами до 23-28 метров в секунду. Пятнадцатого февраля дневная температура воздуха понизится до нуля градусов, местами до трех градусов мороза.

В конце декабря сотрудники МЧС Узбекистана сумели разблокировать 44 машины из-под снега на перевале Камчик в Ташкентской области, более чем 25 водителям и пассажирам была оказана медицинская и психологическая помощь. Движение автотранспорта на перевале было временно закрыто в связи с обильным снегом, метелью и гололедицей.