На границе Кыргызстана и Узбекистана задержали нелегалов из Молдовы

Задержанные пояснили, что они наблюдали за территорией соседнего Узбекистана с целью определить маршрут своего дальнейшего следования

ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Пограничный наряд госпогранслужбы Кыргызстана задержал двух граждан Молдовы у границы с Узбекистаном за нарушение режима.

"Тринадцатого февраля в местности Сары-Копуро Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники задержали двух граждан Молдовы за нарушение режима государственной границы. Гражданин Ю.П., 1976 г.р., и гражданка А.Ш., 1969 г.р. были задержаны пограничным нарядом в 50-ти метрах от линии госграницы", — сообщила пресс-служба пограничной службы республики.

По данным погранслужбы, жители Молдовы въехали в Кыргызстан из Таджикистана еще в апреле 2017 года, в январе этого года закончился срок их официальной регистрации, поэтому в момент задержания они находились в республике незаконно.

Задержанные пояснили, что они наблюдали за территорией соседнего Узбекистана с целью определить маршрут своего дальнейшего следования.

Нарушителей режима госграницы передали сотрудникам территориального подразделения госкомитета национальной безопасности.