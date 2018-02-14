На границе Кыргызстана и Узбекистана задержали нелегалов из Молдовы

ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Пограничный наряд госпогранслужбы Кыргызстана задержал двух граждан Молдовы у границы с Узбекистаном за нарушение режима.
"Тринадцатого февраля в местности Сары-Копуро Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники задержали двух граждан Молдовы за нарушение режима государственной границы. Гражданин Ю.П., 1976 г.р., и гражданка А.Ш., 1969 г.р. были задержаны пограничным нарядом в 50-ти метрах от линии госграницы", — сообщила пресс-служба пограничной службы республики.
Задержанные пояснили, что они наблюдали за территорией соседнего Узбекистана с целью определить маршрут своего дальнейшего следования.
Нарушителей режима госграницы передали сотрудникам территориального подразделения госкомитета национальной безопасности.