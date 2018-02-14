Лола Каримова-Тилляева пожелала подписчикам найти время для любви

На своей странице в Instagram младшая дочь Ислама Каримова опубликовала фотографию с мужем на фоне Эйфелевой башни в Париже

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева на своей странице в социальной сети Instagram поздравила подписчиков с Днем святого Валентина.

Каримова-Тилляева опубликовала фотографию с супругом Тимуром Тилляевым на фоне Эйфелевой башни в Париже, добавив, что этот снимок идеально подходит для праздника всех влюбленных.

Публикация от Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva) Фев 13, 2018 в 8:20 PST

"Пусть в каждом вашем дне будет место для чувства любви. Пусть она всегда присутствует в вашей жизни, и тогда этот мир будет, несомненно, лучшим местом для всех нас. Этот праздник — замечательный повод ощутить и поделиться одним из самых прекрасных чувств, на которое способен человек", — написала она.

День святого Валентина или День всех влюбленных отмечается во многих странах мира 14 февраля.