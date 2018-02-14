Uzbekistan Airways увеличит число рейсов в Нью-Йорк до трех раз в неделю

Сейчас Узбекские авиалинии выполняют прямые пассажирские рейсы в Нью-Йорк один раз в неделю — по воскресеньям

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. С 5 апреля "Узбекистон хаво йуллари" вводит вторую частоту рейсов по маршруту Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты станут выполнять по четвергам на лайнерах Boeing 787 Dreamliner по следующему графику движения (время местное):

HY-101 Ташкент 05:45 — Нью-Йорк 10:00HY-102 Нью-Йорк 12:45 — Ташкент 09:25 (+1)

С 29 мая по 17 сентября 2018 года НАК увеличит частоту регулярных рейсов в Нью-Йорк до трех раз в неделю. Полеты будут осуществляться по вторникам:

HY-101 Ташкент 05:45 — Нью-Йорк 10:00

HY-102 Нью-Йорк 12:45 — Ташкент 09:25 (+1)