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Нью-Йорк

Uzbekistan Airways увеличит число рейсов в Нью-Йорк до трех раз в неделю

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Общество
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Сейчас Узбекские авиалинии выполняют прямые пассажирские рейсы в Нью-Йорк один раз в неделю — по воскресеньям

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. С 5 апреля "Узбекистон хаво йуллари" вводит вторую частоту рейсов по маршруту Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты станут выполнять по четвергам на лайнерах Boeing 787 Dreamliner по следующему графику движения (время местное):

Пассажиры первого рейса Нью-Йорк-Ташкент
Sputnik/ Стрингер
В Ташкенте приземлился Boeing, совершивший первый прямой рейс из США
HY-101 Ташкент 05:45 — Нью-Йорк 10:00
HY-102 Нью-Йорк 12:45 — Ташкент 09:25 (+1)

С 29 мая по 17 сентября 2018 года НАК увеличит частоту регулярных рейсов в Нью-Йорк до трех раз в неделю. Полеты будут осуществляться по вторникам:

HY-101 Ташкент 05:45 — Нью-Йорк 10:00
HY-102 Нью-Йорк 12:45 — Ташкент 09:25 (+1)

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Теги:
UzAirways, Узбекистон хаво йуллари, Нью-Йорк, Ташкент



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