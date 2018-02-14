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Самолет авиакомпании Азимут

У самолетов "Азимута" не было случаев расхождений данных о скорости полета

© Sputnik/ Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (12)
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Авиакатастрофа Ан-148 "Саратовских авиалиний" могла произойти из-за неверных данных о скорости полета, такие неполадки, по данным Росавиации, наблюдаются у лайнеров Sukhoi Superjet 100, которые эксплуатирует "Азимут"

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Самолеты Sukhoi Superjet 100 недавно созданной на юге РФ авиакомпании "Азимут" не сталкивались с неполадками, названными в качестве вероятной причины катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье, жертвами которой стал 71 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора авиакомпании Эдуарда Теплицкого.

Следственный комитет при прокуратуре РФ
© Sputnik/ Сергей Пятаков
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Межгосударственный авиационный комитет в минувший вторник заявил, что авиакатастрофа Ан-148 "Саратовских авиалиний" могла произойти из-за неверных данных о скорости полета, вызванных обледенением приемников полного давления.

Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на телеграмму Росавиации, подобные неполадки наблюдаются и у лайнеров Sukhoi Superjet 100. По данным издания, телеграмма Росавиации была разослана руководству авиакомпаний, операторам аэродромов и территориальным органам.

"Мы с такими проблемами не сталкивались, у нас нормально все работает … Случаев расхождений данных о скорости самолета не было", — пояснил Теплицкий.

Он уточнил, что авиакомпания получает всю информацию, которую рассылает Росавиация, это стандартная схема рассылки информации внутри авиационной отрасли.

На месте крушения самолета Ан-148 в Московской области
REUTERS / STRINGER
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Из телеграммы Росавиации, разосланной 12 февраля, выяснилось, что проблемы с данными о скорости полета были выявлены у самолетов SSJ 100 "Аэрофлота" 4-5 февраля в Москве. За два дня сильных снегопадов на самолетах Sukhoi Superjet 100 было зафиксировано семь таких неполадок. Экипажи отмечали расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Инциденты происходили при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром вылета.

Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (12)
Теги:
Авиакатастрофа, Россия



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