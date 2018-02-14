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В операционном блоке

В Узбекистане впервые пересадили печень

© Sputnik/ Сергей Пятаков
Общество
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Операция длилась почти 15 часов, в ней участвовали 21 врач и 10 средних медицинских работников

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Первая в истории медицины Узбекистана операция по пересадке части печени пациенту от родственника-донора прошла в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии имени академика В. Вахидова, сообщает информационная служба министерства здравоохранения.

Операция прошла под руководством директора центра академика Феруза Назирова и директора Российского Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова академика Сергея Готье.

Пациентом стал 26-летний Убайдулла Дадахужаев из Паркента, который долгие годы страдал от цирроза печени. Состояние молодого человека ухудшалось изо дня в день, вылечить его с помощью лекарств было практически невозможно.

"Трансплантация является радикальным методом лечения пациента, страдающего от цирроза печени. В нашем центре впервые совместно российскими хирургами пересажена часть печени 26-летнему пациенту от его тридцатилетнего донора-брата Хаёта Дадахужаева. В операции участвовали 21 врач, 10 средних медицинских работников", — рассказал Феруз Назиров.

Операции предшествовала длительная подготовка, которая включала улучшение технических возможностей центра, повышение квалификации узбекских специалистов в США, Франции, Южной Корее, Турции, Швейцарии и России. Донора и реципиента к операции готовили три месяца. Решение о трансплантации было принято после полного изучения показаний и противопоказаний. Операция длилась почти 15 часов.

"Все анализы, полученные к этому моменту, подтверждают стабильность общего состояния пациента и донора. И можно сказать, что первая такого рода операция прошла успешно", — добавил Назиров.

Согласно действующему порядку, после трансплантации донор и реципиент на протяжении трех лет будут находиться под наблюдением. В семейной поликлинике по месту их проживания им организуют специальные осмотры. Кроме того, их обеспечат необходимыми лекарствами.

Высокотехнологичные операции по пересадке печени выполняются лишь в таких странах, как США, Россия, Германия, Норвегия, Швейцария и Индия. Ранее пациенты из Узбекистана были вынуждены ехать за границу и тратить на трансплантацию от 40 до 150-200 тысяч долларов.

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Медицина и здоровье



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