Англичане помогут Узбекистану создать портал юридических консультаций

Предложение прозвучало в ходе встречи представителей делегации Вестминстерского фонда в поддержку демократии с сотрудниками центра "Стратегия развития"

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Дирекция программы Вестминстерского фонда в поддержку демократии готова оказать Узбекистану помощь в открытии портала, предоставляющего гражданам бесплатные юридические консультации.

Предложение прозвучало в ходе встречи представителей делегации Вестминстерского фонда в поддержку демократии Великобритании с сотрудниками центра "Стратегия развития".

Как пишет Podrobno.uz, во время переговоров гостям рассказали о деятельности центра и о реформах, проводимых в государстве в рамках Стратегии действий.

Ранее английская делегация провела совещание в сенате и законодательной палате Олий Мажлиса республики. По итогам встречи представители фонда выразили готовность оказывать содействие в вопросах дальнейшего развития парламентаризма в Узбекистане.