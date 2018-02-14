Спасшего женщину на пожаре узбекистанца наградят в Москве

Уроженец Самарканда Нуриддин Киргизов переведен из реанимации районной больницы в городе Пушкино Московской области в травматологическое отделение

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Узбекистанец Нуриддин Киргизов представлен к медали за спасение на пожаре гражданки России, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

По информации Посольства Узбекистана в Москве, 31 января 2018 года во время пожара в поселке Софрино Московской области уроженец Самаркандской области Нуриддин Киргизов, увидев охваченный огнем дом, бросился оказывать помощь пожилой гражданке России и сам пострадал в результате пожара.

Сейчас российские врачи оказывают Киргизову помощь, и он переведен из реанимационного отделения районной больницы им. проф. В.Н.Розанова (ЦРБ) в городе Пушкино Московской области в травматологическое отделение, где его посетил сотрудник консульского отдела посольства.