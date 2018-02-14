Воздушный поцелуй от Ташкента Бишкеку: соглашение вступило в силу

ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Межправительственное соглашение о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения между Узбекистаном и Кыргызстаном выступило в силу.
Документ был подписан 6 октября 2017 года в ходе визита в Узбекистан Алмазбека Атамбаева, занимавшего тогда пост президента Кыргызстана.
"Девятого февраля вступило в силу соглашение о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения между правительством Республики Узбекистан и правительством Кыргызской Республики", — говорится в сообщении МИД Узбекистана.
Соглашением определяется правовой и организационный порядок делегирования ответственности за обслуживание воздушного движения, упрощения выполнения полетов. Документ предусматривает выполнение требований положений Конвенции о международной гражданской авиации, в соответствии с которым каждое государство обладает полным и исключительным суверенитетом над воздушным пространством своей территории.
Соглашение также позволит обеспечить должный уровень "обслуживания воздушного движения и эффективности использования возможностей двух стран в предоставлении услуг по обслуживанию воздушного движения".