00:12 15 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Утренник в детском саду Ташкента

Что поменяется в детских садах Узбекистана

Sputnik / А. Варфоломеев
Общество
Получить короткую ссылку
204 0 0

В текущем году будут построены 60 новых государственных детских садов и три тысячи частных, педагоги пройдут трехлетний курс обучения

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Глава Узбекистана провел видеоселекторное совещание по развитию системы дошкольного образования.

На совещании обсуждены состояние дошкольных образовательных учреждений на местах и меры по ускорению работы в сфере.

В детском саду колхоза Социализм
© Sputnik/ Всеволод Тарасевич
Дошкольников Узбекистана будут учить по новой системе
"В 200 из 451 действующего в области детского сада нет отдельных складов для хранения продуктов питания, не хватает холодильников, шкафов, столов и стульев. В 123 детских садах все еще используется привозная питьевая вода, 71 детский сад не огорожен, музыкальные классы 134 детсадов не оснащены, в 420 нет малых библиотек", — отметил Шавкат Мирзиёев.

В 2018 году за счет бюджетных средств в объеме 771 миллиарда сумов будут построены 60 новых, реконструированы 295 и капитально отремонтированы 176 детских садов, пишет пресс-служба президента Узбекистана.

Президент раскритиковал некачественно проведенный ремонт в детских садах в 2017 году. Он отметил, что не были качественно выполнены строительно-ремонтные работы в детском саду №14 города Ургенч Хорезмской области, подключение к инженерным коммуникациям и оснащение не было доведено до конца.

Дети и воспитатели детского сада
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Родителям - пособия, детям - сады: как улучшат дошкольное образование
Незавершенным остался ремонт детских садов №3 Миришкорского, №20 Нишанского, №32 Касанского районов Кашкадарьинской области. Некачественно были выполнены отделочные работы в детских садах №3 города Бухары, №19 Бухарского, №11 Ромитанского, №7 Каракульского районов, они недополучили половину инвентаря.

В 2018 году намечено построить более 3 тысяч негосударственных детских садов, рассчитанных на 222 тысячи детей. Из них 1,2 тысячи разместятся в новых зданиях, 1 360 — в имеющихся зданиях, 470 будут организованы в качестве домашних детских садов.

"Есть и такие "предприниматели", которые строят иллюзии о том, как под предлогом открытия частного детского сада заполучить землю и здание в хорошем месте, льготный кредит, а затем, после пары лет, использовать здание в других целях. Поэтому хокимияты должны предусмотреть условия, при которых здание 15-20 лет должно использоваться в качестве детского сада", — сказал президент Узбекистана.

Министерству финансов поручено создать Фонд развития негосударственных дошкольных образовательных учреждений, направить средства фонда на выделение льготных кредитов на приобретение, строительство, реконструкцию и ремонт зданий и сооружений для негосударственных детских садов.

Хокимиятам и банкам поручено разработать и утвердить графики с указанием конкретных сроков выделения земли, зданий и кредитов, а также введения в строй каждого из более 3 тысяч частных детсадов, строительство которых запланировано в 2018 году.

Дети в детском саду
Пресс-служба министерства народного образования РУз
Министр дошкольного образования выявила нарушения в детских садах
Проведенное в этом направлении изучение показало, что в следующие 3 года система дошкольного образования будет нуждаться более чем в 47,3 тысячи педагогических кадров с высшим образованием, в том числе 28,3 тысячи воспитателей, дефектологов, психологов, музыкальных руководителей.

Поэтому с 2018/2019 учебного года в высших образовательных учреждениях будет внедрена система трехлетней подготовки бакалавров по направлению "Дошкольное образование" в дневной форме обучения. Будут разработаны новые учебные планы и программы на основе передового зарубежного опыта, в том числе опыта ведущих университетов Южной Кореи.

Теги:
дошкольное образование, детские сады, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Помощник Президента Азербайджана Али Гасанов, фото из архива
    Пятно на репутации

    Помощник президента Азербайджана рассказал об организаторах и исполнителях кампаний, целью которых является нанесение вреда имиджу государства.

  • Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой (ЛНР) в районе станицы Луганская
    Всегда готовы!

    Глава Минобороны Беларуси заявил о готовности ввести миротворцев на юго-восток Украины, но назвал необходимые для этого условия.

  • Встреча вице-президента с делегацией из ПМР
    Планы на будущее

    Вице-президент Абхазии Виталий Габния принял делегацию Приднестровья – что обсуждали стороны?

  • Олег Мкртчан
    "При первом же шухере"

    Миллиардер армянского происхождения грозит "слить" украинских чиновников и силовиков, причастных к многомиллионным махинациям.

  • Бургундская (виноградная) улитка
    Улиточный "безвиз"

    Латвия стала крупнейшим импортером улиток с Украины – прибалтийские компании продают моллюсков в Западную Европу по цене в пять раз дороже.

  • Вести: 25 лет в эфире российского телевидения, архивное фото
    Нет цензуре!

    Холдинг ВГТРК отказался цензурировать свои программы по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы.

  • Глава Академии наук Молдовы Георге Дука
    Судьба академика

    Глава Академии наук Молдовы Георге Дука может лишиться своей должности: что говорят в парламенте республики?

  • Эстонские солдаты изучают систему Javelin
    Что почем?

    В Минобороны Эстонии заявили, что пуск одной ракеты Javelin обходится бюджету в 200 тысяч евро, что намного больше ранее заявленного – почему ведомство путается в ценах?

  • Граница
    Стой, кто идет?

    Двое граждан России были задержаны пограничниками при попытке нарушения государственной границы Южной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Учкудук - город в Навоийской области, переводится на русский язык как три колодца.
Учкудук — город-красавец посреди пустыни
Купание в шоколаде на День святого Валентина в Японии
Сладкая жизнь: японцы в День святого Валентина искупались в шоколаде
Сувениры из Узбекистана
От ореха до ковра: что привезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054