Что поменяется в детских садах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Глава Узбекистана провел видеоселекторное совещание по развитию системы дошкольного образования.
На совещании обсуждены состояние дошкольных образовательных учреждений на местах и меры по ускорению работы в сфере.
В 2018 году за счет бюджетных средств в объеме 771 миллиарда сумов будут построены 60 новых, реконструированы 295 и капитально отремонтированы 176 детских садов, пишет пресс-служба президента Узбекистана.
Президент раскритиковал некачественно проведенный ремонт в детских садах в 2017 году. Он отметил, что не были качественно выполнены строительно-ремонтные работы в детском саду №14 города Ургенч Хорезмской области, подключение к инженерным коммуникациям и оснащение не было доведено до конца.
В 2018 году намечено построить более 3 тысяч негосударственных детских садов, рассчитанных на 222 тысячи детей. Из них 1,2 тысячи разместятся в новых зданиях, 1 360 — в имеющихся зданиях, 470 будут организованы в качестве домашних детских садов.
"Есть и такие "предприниматели", которые строят иллюзии о том, как под предлогом открытия частного детского сада заполучить землю и здание в хорошем месте, льготный кредит, а затем, после пары лет, использовать здание в других целях. Поэтому хокимияты должны предусмотреть условия, при которых здание 15-20 лет должно использоваться в качестве детского сада", — сказал президент Узбекистана.
Министерству финансов поручено создать Фонд развития негосударственных дошкольных образовательных учреждений, направить средства фонда на выделение льготных кредитов на приобретение, строительство, реконструкцию и ремонт зданий и сооружений для негосударственных детских садов.
Хокимиятам и банкам поручено разработать и утвердить графики с указанием конкретных сроков выделения земли, зданий и кредитов, а также введения в строй каждого из более 3 тысяч частных детсадов, строительство которых запланировано в 2018 году.
Поэтому с 2018/2019 учебного года в высших образовательных учреждениях будет внедрена система трехлетней подготовки бакалавров по направлению "Дошкольное образование" в дневной форме обучения. Будут разработаны новые учебные планы и программы на основе передового зарубежного опыта, в том числе опыта ведущих университетов Южной Кореи.