Узбекскую милицию оснастят электрошокерами и планшетами

Сегодня силы правопорядка многих стран мира активно применяют электрошокеры для пресечения вооруженного сопротивления и нейтрализации подозреваемого

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Представителей узбекской милиции планируют оснастить электрошоковыми устройствами в качестве альтернативы табельному огнестрельному оружию, сообщает корреспондент Sputnik.

Шавкат Мирзиёев поручил Министерству внутренних дел до середины апреля разработать и внести в правительство предложения о поэтапном оснащении сотрудников управлений координации и отделов внутренних дел электрошокерами. При этом министерство должно определить строгий порядок и условия их применения.

Сегодня силы правопорядка многих стран мира активно применяют электрошокеры для пресечения вооруженного сопротивления, нейтрализации подозреваемого, в том случае, когда силы не равны. Как правило, при применении этого спецсредства, у человека происходит судорожное сокращение мышц, он начинает оседать, происходит дезориентация. Иногда происходит потеря сознания.

Кроме того, милицию оснастят мобильными телефонами и планшетами. Так, глава государства поручил министерствам внутренних дел и финансов обеспечить поэтапное оснащение сотрудников отделов внутренних дел, и, в первую очередь, инспекторов по профилактике и оперуполномоченных служебными мобильными телефонами и планшетами.

Все эти девайсы должны быть оснащены специальным программным обеспечением и допуском к базам данных электронных информационных систем органов внутренних дел.