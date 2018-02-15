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В столичном ГУВД появятся новые должности

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Накануне ГУВД Ташкента возглавил бывший министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Рустам Джураев

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Президент Узбекистана утвердил решение о появлении в Главном управлении внутренних дел Ташкента трех новых должностей, сообщает корреспондент Sputnik.

В частности, теперь начальник Главного управления внутренних дел Ташкента будет также занимать пост заместителя министра внутренних дел Узбекистана. Накануне на эту должность был назначен генерал-майор Рустам Джураев, бывший глава Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Глава МЧС Узбекистана Рустам Джураев
© МЧС Узбекистана
Глава МЧС Узбекистана Рустам Джураев стал руководителем ГУВД Ташкента
Президент предоставил ему право координировать деятельность всех органов внутренних дел Ташкента, в том числе приданных сил и средств, в целях обеспечения эффективной охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.

Также в ГУВД появится заместитель начальника по вопросам молодежи. Он будет отвечать за организацию эффективной деятельности инспекторов по профилактике в сфере раннего предупреждения правонарушений, прежде всего, среди несовершеннолетних и молодежи, обеспечение скоординированного взаимодействия всех отраслевых служб в данном направлении.

Еще одна новая должность — советник начальника управления координации. Она будет комплектоваться на общественных началах из числа пенсионеров органов внутренних дел, имеющих большой практический опыт, а также пользующихся авторитетом и уважением в системе.

Пенсионеры, которые будут работать в этой должности, получат ежемесячную надбавку за счет бюджетных средств в размере 30% от выплачиваемой им пенсии.

Теги:
милиция, ГУВД Ташкента, Ташкент



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