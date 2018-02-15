МВД Узбекистана и турецкое бюро Интерпола активизировали поиск террористов

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. МВД Узбекистана и делегация турецкого национального бюро Интерпола обсудили вопросы активизации сотрудничества в поиске боевиков, воевавших на стороне международных террористических организаций в Сирии и Ираке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"В их розыске и поимке нужно объединить усилия, возможности, на постоянной основе обмениваясь конфиденциальной информацией, проводить совместные мероприятия антитеррористического характера", — говорится в сообщении МВД.
По данным министерства, приоритетом такого сотрудничества является поиск боевиков, в частности, выходцев из Узбекистана, до их возвращения на родину.
Учитывая то негативное обстоятельство, что такие проявления транснациональной преступности, как международный терроризм и религиозный экстремизм, имеют четко прослеживаемую тенденцию к все более и более широкому распространению, необходимо усилить взаимодействие силовых структур Турции и Узбекистана, поставить сотрудничество на более высокий и качественный уровень, говорится на сайте МВД.