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МВД Узбекистана и турецкое бюро Интерпола активизировали поиск террористов

KARAM AL-MASRI / AFP
Общество
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Тема:
Борьба с экстремизмом и терроризмом в Узбекистане (19)
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Страны намерены заняться розыском боевиков, воевавших и воюющих на стороне международных террористических организаций в Сирии и Ираке

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. МВД Узбекистана и делегация турецкого национального бюро Интерпола обсудили вопросы активизации сотрудничества в поиске боевиков, воевавших на стороне международных террористических организаций в Сирии и Ираке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По данным министерства, в управлении международного сотрудничества МВД Республики Узбекистан состоялась встреча с турецкой делегацией во главе с начальником турецкого национального бюро Интерпола Лутфи Чичеком. Стороны обсудили вопросы установления личности и объявления в розыск боевиков, воевавших и воюющих на стороне международных террористических организаций в Сирии и Ираке.

"В их розыске и поимке нужно объединить усилия, возможности, на постоянной основе обмениваясь конфиденциальной информацией, проводить совместные мероприятия антитеррористического характера", — говорится в сообщении МВД.

По данным министерства, приоритетом такого сотрудничества является поиск боевиков, в частности, выходцев из Узбекистана, до их возвращения на родину.

Военнослужащие во время разминирования исторической Цитадели древней крепости Алеппо. Министерство обороны РФ
© Sputnik/ Ministry of defence of the Russian Federation
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В министерстве считают, что, несмотря на успешные спецоперации с участием ВКС России и коалиционных сил по ликвидации террористов на Ближнем Востоке, части боевиков удалось перебраться в другие страны.

Учитывая то негативное обстоятельство, что такие проявления транснациональной преступности, как международный терроризм и религиозный экстремизм, имеют четко прослеживаемую тенденцию к все более и более широкому распространению, необходимо усилить взаимодействие силовых структур Турции и Узбекистана, поставить сотрудничество на более высокий и качественный уровень, говорится на сайте МВД.

Тема:
Борьба с экстремизмом и терроризмом в Узбекистане (19)
Теги:
Террористы, Турция, Узбекистан



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