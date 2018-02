МВД Узбекистана и турецкое бюро Интерпола активизировали поиск террористов

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. МВД Узбекистана и делегация турецкого национального бюро Интерпола обсудили вопросы активизации сотрудничества в поиске боевиков, воевавших на стороне международных террористических организаций в Сирии и Ираке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным министерства, в управлении международного сотрудничества МВД Республики Узбекистан состоялась встреча с турецкой делегацией во главе с начальником турецкого национального бюро Интерпола Лутфи Чичеком. Стороны обсудили вопросы установления личности и объявления в розыск боевиков, воевавших и воюющих на стороне международных террористических организаций в Сирии и Ираке.

"В их розыске и поимке нужно объединить усилия, возможности, на постоянной основе обмениваясь конфиденциальной информацией, проводить совместные мероприятия антитеррористического характера", — говорится в сообщении МВД.

По данным министерства, приоритетом такого сотрудничества является поиск боевиков, в частности, выходцев из Узбекистана, до их возвращения на родину.

© Sputnik/ Ministry of defence of the Russian Federation