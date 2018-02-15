В Узбекистане появится портал для продажи доступных лекарств

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана до конца 2018 года создаст в Интернете специализированный портал для продажи качественных и доступных лекарств, сообщает корреспондент Sputnik.
В постановлении главы государства отмечается, что сегодня в стране процесс внедрения современных IT-технологий по учету движения социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптеках идет медленными темпами. Также пробуксовывает информирование населения о дислокации аптек, ассортименте и цене лекарственных препаратов.
Новый портал должен решить эти проблемы и позволить населению приобретать лекарственные средства и изделия медицинского назначения в режиме реального времени. Он должен обеспечить, при необходимости, и доставку соответствующими аптеками приобретенных товаров населению.
При помощи портала также можно будет определять местонахождение лицензированных аптек, обладающих всеми необходимыми сертификатами.
Еще одна важная задача — внести в правительство до 1 апреля этого года предложения по созданию автоматизированной системы учета лекарственных средств и изделий медицинского назначения в государственных медицинских учреждениях и социальных аптеках. Она позволит оперативно выявлять нецелевое расходование бюджетных средств и предупреждать факты злоупотреблений.