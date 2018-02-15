15:33 15 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-1°C
Прямой эфир
Поиск
Девушка на процедуре в косметологической лечебнице

Нелицеприятное средство: в Узбекистане обнаружен опасный гель для умывания

© Sputnik/ Александр Лыскин
Общество
Получить короткую ссылку
24101

Специалисты из Узбекистана утверждают, что израильская косметическая продукция содержит опасное для здоровье вещество

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Государственные инспекторы агентства "Узстандарт" выявили на потребительском рынке опасную для здоровья продукцию.

Узбекские специалисты утверждают, что гель для лица Lift gel activateur, который произведен в Израиле, имеет в своем составе вещество, вызывающее рак.

"Продукт содержит N-нитрозодиэтаноламин (NDELA), который является канцерогеном — повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей", — уточняется в сообщении агентства.

Эксперты из Узбекистана предупреждают, что использование этого геля может повлиять на здоровье человека в худшую сторону.

Теги:
косметика, красота, Израиль, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, фото из архива
    Стихи Лейлы

    Дочь действующего и внучка бывшего президентов Азербайджана Лейла Алиева выпустила сборник своих стихов – москвичи уже оценили.

  • Сотрудники минского ОМОН спасают А. Лебедько
    Спасительный ОМОН

    Как бойцы ОМОНа оказывали помощь лидеру старейшей оппозиционной партии Беларуси, с которым случился эпилептический припадок.

  • Пресс-конференция в министерстве культуры
    Оглушительный успех

    Спектакль "Пять вечеров" абхазского Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба приняли на ура в Санкт-Петербурге.

  • Семен Багдасаров
    Отсидеться не получится

    Российский востоковед Семен Багдасаров рассказал, почему Армения не может находиться в стороне от ближневосточных процессов.

  • Экзамен.
    Некого учить

    За десять лет число учащихся в латвийских вузах сократилось почти на 40 процентов – учебные заведения недобирают студентов даже на бюджетные места.

  • Нийоле Садунайте
    Наказать педофила

    Литовская правозащитница Нийоле Садунайте рассказала, как педофилы держат в страхе всю страну, и почему молчит президент Даля Грибаускайте.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Учкудук - город в Навоийской области, переводится на русский язык как три колодца.
Учкудук — город-красавец посреди пустыни
Ракетные и артиллерийские стрельбы БПК Адмирал Виноградов в Японском море
"Адмирал Виноградов" открыл артиллерийскую стрельбу в Японском море
Сувениры из Узбекистана
От ореха до ковра: что привезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054