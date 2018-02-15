Нелицеприятное средство: в Узбекистане обнаружен опасный гель для умывания

С января по сентябрь 2016 года Шерзод Джураев активно участвовал в боях, проходивших в Сирии

Исключенный из школы подросток пришел туда перед окончанием занятий и включил пожарную тревогу, чтобы ученики начали выходить в коридор и он смог задеть как можно больше людей, 17 человек погибли