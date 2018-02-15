Нелицеприятное средство: в Узбекистане обнаружен опасный гель для умывания

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Государственные инспекторы агентства "Узстандарт" выявили на потребительском рынке опасную для здоровья продукцию.
Узбекские специалисты утверждают, что гель для лица Lift gel activateur, который произведен в Израиле, имеет в своем составе вещество, вызывающее рак.
"Продукт содержит N-нитрозодиэтаноламин (NDELA), который является канцерогеном — повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей", — уточняется в сообщении агентства.
Эксперты из Узбекистана предупреждают, что использование этого геля может повлиять на здоровье человека в худшую сторону.