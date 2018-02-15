Представитель ФАО в Узбекистане переходит на новую должность

Юрико Шоджи будет помогать заместителю генерального директора и региональному представителю Про­до­вольст­вен­ной и сельс­ко­хо­зяйст­вен­ной организации ООН (ФАО) Владимиру Рахманину в решении политических, управленческих и административных вопросов

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Гражданка Японии Юрико Шоджи, ранее занимавшая должность субрегионального координатора Про­до­вольст­вен­ной и сельс­ко­хо­зяйст­вен­ной организации ООН (ФАО) по Центральной Азии и представителя ФАО в Турции, Азербайджане и Узбекистане, приступает к исполнению обязанностей в качестве заместителя Регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии.

В последнее время Шоджи работала над реализацией программы партнерства ФАО-Турция, цель которой — предоставить помощь и экспертные знания в области обеспечения продовольственной безопасности и снижения уровня бедности сельского населения в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане и Узбекистане, сообщает региональная пресс-служба организации.

"Работая в региональном бюро, я надеюсь узнать о более широком спектре вопросов в области сельскохозяйственной политики и об интересах и проблемах стран-членов. Я также надеюсь на сотрудничество с более широким кругом партнеров, но мне все же хотелось бы также по-прежнему представлять в этой работе Центральную Азию", — сказала она.

В качестве заместителя Регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии Шоджи будет помогать заместителю генерального директора и Региональному представителю ФАО Владимиру Рахманину в решении политических, управленческих и административных вопросов. В зону ее ответственности войдут управление региональными структурами ФАО и контроль работы секретариата по подготовке к 31-й сессии Региональной конференции ФАО для Европы, которая пройдет с 16 по 18 мая в Воронеже.