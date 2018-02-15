Мирзиёев выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в школе

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями президенту США Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате жестокого преступления, произошедшего в школе в штате Флорида.
В своем письме Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования и слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавших, пишет пресс-служба президента Узбекистана.
Как рассказал сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нильсен, стрелявший "был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты".
"Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", — уточнил сенатор.
Как рассказал шериф, стрелявший был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной. Задержанный дает показания полиции.