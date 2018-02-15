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Снос капитальных гаражей-стоянок в Ташкенте

Гаражный вопрос: жители Яккасарайского района против сноса собственности

© Foto: Токарчук Наталья
Общество
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Как пояснили Sputnik в хокимияте Яккасарайского района, снос гаражей начался по их указанию, жителей оповещали об этом официально за 20 дней

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В редакцию Sputnik обратились жители Яккасарайского района Ташкента, которые выступают против строительства здания махаллинского комитета во дворе дома и против сноса 11 капитальных гаражей-стоянок.

На месте снесенных гаражей по адресу улица Жидазор, второй тупик, дом 3 должны появиться стоянка, детская площадка и новое здание махаллинского комитета. Жители прилегающих домов настаивают, что хокимият и махалля не обсуждали с ними вопрос сноса гаражей, в то время как во дворе и прилегающих дворах наблюдается серьезный дефицит стоянок для автомобилей.

"Сейчас "на улице" могут оказаться еще 11 автомобилей, а на территории стоянок появится многоэтажный махаллинский центр, который приведет к автомобильному коллапсу во дворах Бобура 17, 17а, (еще не заселенного нового дома) 15а, Жидазор 3 и 5", — отметили жители.

Под обращением в прокуратуру, хокиму города и в виртуальную приемную президента Узбекистана подписались 47 представителей семей, живущих в соседних со сносимыми гаражами-стоянками домах.

Снос капитальных гаражей-стоянок в Ташкенте
Foto, Токарчук Наталья
Снос капитальных гаражей-стоянок в Ташкенте

Снос гаража номер 11 начался 8-9 февраля.

"Собственники всех гаражей напуганы разрушением и разграблением гаража номер 11, в котором зияет огромная дыра, оторваны и увезены в неизвестном направлении ворота. Многие проводят генеральную уборку гаражей под присмотром до восьми представителей районного хокимията, которые размахивают непонятными документами и говорят, что прошли все сроки строительства, стоянки будут снесены", — отметили жители.

Они выступают против строительства здания махаллинского комитета во дворе и против сноса 11 капитальных гаражей-стоянок, которые были построены в полном соответствии с градостроительными, санитарными и пожарными нормами.

Как пояснили Sputnik в хокимияте Яккасарайского района, снос гаражей начался по их указанию, жителей оповещали об этом официально за 20 дней.

Вместо старых кирпичных гаражей построят новые бесплатные стоянки с навесом, также между современным зданием махаллинского комитета и гаражами появятся детская площадка и беседки.

Теги:
Ташкент, Автодорожный транспорт



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