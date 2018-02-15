Спасшего женщину в Подмосковье узбекистанца доставят для лечения на родину

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Уроженца Самаркандской области Нуриддина Киргизова, который в конце января во время пожара спас пожилую женщину в городе Пушкино, планируют до конца недели перевезти в Узбекистан для дальнейшего лечения, сообщили Sputnik в Посольстве Узбекистана в Москве.

Ранее стало известно, что за героический поступок, совершенный Киргизовым, решено представить его к награде. С таким предложением выступил представитель консульского отдела посольства, и в администрации города Пушкино инициативу поддержали.

По информации посольства, в настоящее время Нуриддин, который сам серьезно пострадал во время пожара, переведен в травматологическое отделение центральной районной больницы имени Розанова.

"Сейчас ему обеспечен необходимый уход для восстановления сил. В конце недели мы планируем его отправить в Узбекистан, чтобы он на родине смог пройти курс реабилитации. Консульский отдел совместно с представителями администрации работают с нашим гражданином, когда и как ему будет вручена награда, пока не уточняется", — отметил представитель посольства.

Инцидент произошел 31 января в одном из частных домов в поселке Софрино Пушкинского района Подмосковья. Молодой человек бросился в охваченное огнем помещение и помог выбраться пожилой женщине, сам при этом получив сильные ожоги.