Больше не пройдешь: гаишники всерьез возьмутся за пешеходов-нарушителей

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане будет разработан комплекс мер по борьбе с нарушениями правил дорожного движения, которые совершают пешеходы, сообщает корреспондент Sputnik.

В последние годы многие крупные узбекские города столкнулись с тем, что активными нарушителями ПДД стали не только водители, но и пешеходы. Особенно эта проблема захлестнула Ташкент, где власти даже стали устанавливать железные разделительные барьеры, чтобы препятствовать населению перебегать дороги в неположенных местах.

Законодательство сегодня позволяет штрафовать пешеходов за нарушения ПДД, однако до сих пор гаишники особо не занимались этим вопросом, предпочитая лишь время от времени делать показательные шаги. Это было связано с небольшой суммой штрафа и сложной процедурой опознания нарушителя.

Теперь нарушителям не избежать ответственности. Шавкат Мирзиёев поручил Министерству внутренних дел принять действенные меры по повышению у пешеходов культуры соблюдения правил дорожного движения, в том числе посредством проведения комплексных разъяснительных мероприятий. При этом правоохранительные органы должны усилить работу по привлечению к административной ответственности правонарушителей в этой сфере.

В Кодексе об административной ответственности Узбекистана действует статья 138 "Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения".

Человека могут наказать штрафом за переход дороги в неустановленном месте или неподчинение сигналам светофора. Также он получит штраф, если перейдет дорогу по пешеходному переходу, при этом разговаривая по телефону, читая книгу, слушая аудиозаписи или просматривая видео.

За все эти нарушения придется заплатить одну третью минимальной заработной платы (1 МРЗП — 172 240 сумов). Если же нарушение создало аварийную ситуацию, то штраф возрастет до одного МРЗП.