19:40 15 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-2°C
Прямой эфир
Поиск
Пешеход переходит улицу

Больше не пройдешь: гаишники всерьез возьмутся за пешеходов-нарушителей

AP Photo / Don Ryan
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (16)
36030

Правоохранительные органы Узбекистана будут жестче пресекать нарушения ПДД и привлекать пешеходов к административной ответственности.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане будет разработан комплекс мер по борьбе с нарушениями правил дорожного движения, которые совершают пешеходы, сообщает корреспондент Sputnik.

Пешеходы в Ташкенте
© Flickr / Aleksandr Zykov
В Ташкенте начали массово штрафовать пешеходов
В последние годы многие крупные узбекские города столкнулись с тем, что активными нарушителями ПДД стали не только водители, но и пешеходы. Особенно эта проблема захлестнула Ташкент, где власти даже стали устанавливать железные разделительные барьеры, чтобы препятствовать населению перебегать дороги в неположенных местах.

Законодательство сегодня позволяет штрафовать пешеходов за нарушения ПДД, однако до сих пор гаишники особо не занимались этим вопросом, предпочитая лишь время от времени делать показательные шаги. Это было связано с небольшой суммой штрафа и сложной процедурой опознания нарушителя.

Теперь нарушителям не избежать ответственности. Шавкат Мирзиёев поручил Министерству внутренних дел принять действенные меры по повышению у пешеходов культуры соблюдения правил дорожного движения, в том числе посредством проведения комплексных разъяснительных мероприятий. При этом правоохранительные органы должны усилить работу по привлечению к административной ответственности правонарушителей в этой сфере.

Машина скорой помощи
Sputnik / Стрингер
Страшное ДТП в Ташкенте: пешехода сбили, а потом переехали на автомобиле
В Кодексе об административной ответственности Узбекистана действует статья 138 "Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения".

Человека могут наказать штрафом за переход дороги в неустановленном месте или неподчинение сигналам светофора. Также он получит штраф, если перейдет дорогу по пешеходному переходу, при этом разговаривая по телефону, читая книгу, слушая аудиозаписи или просматривая видео.

За все эти нарушения придется заплатить одну третью минимальной заработной платы (1 МРЗП — 172 240 сумов). Если же нарушение создало аварийную ситуацию, то штраф возрастет до одного МРЗП.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (16)
Теги:
пешеходы, ПДД, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, фото из архива
    Стихи Лейлы

    Дочь действующего и внучка бывшего президентов Азербайджана Лейла Алиева выпустила сборник своих стихов – москвичи уже оценили.

  • Лидер ОГП Анатолий Лебедько
    Спасительный ОМОН

    Бойцы ОМОНа оказывали помощь лидеру старейшей оппозиционной партии Беларуси, которому стало плохо.

  • Пресс-конференция в министерстве культуры
    Оглушительный успех

    Спектакль "Пять вечеров" абхазского Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба приняли на ура в Санкт-Петербурге.

  • Семен Аркадьевич Багдасаров
    Отсидеться не получится

    Российский востоковед Семен Багдасаров рассказал, почему Армения не может находиться в стороне от ближневосточных процессов.

  • Экзамен.
    Некого учить

    За десять лет число учащихся в латвийских вузах сократилось почти на 40 процентов – учебные заведения недобирают студентов даже на бюджетные места.

  • Нийоле Садунайте
    Наказать педофила

    Литовская правозащитница Нийоле Садунайте рассказала, как педофилы держат в страхе всю страну, и почему молчит президент Даля Грибаускайте.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Учкудук - город в Навоийской области, переводится на русский язык как три колодца.
Учкудук — город-красавец посреди пустыни
Метель в Пхенчхане: ураганный ветер накрыл столицу Олимпиады
Ураган vs олимпийцы: сильный ветер накрыл Пхенчхан
Сувениры из Узбекистана
От ореха до ковра: что привезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054