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Работа коворкинг-центра

Мининфоком откроет коворкинг-центры во всех регионах Узбекистана

© Sputnik/ Евгений Самарин
Общество
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Коворкинг-центры будут создавать необходимые условия для поддержки молодых ученых, их стартапов и современных проектов

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций намерено открыть по всему Узбекистану коворкинг-центры.

Об этом заявил заместитель министра ведомства Олимжон Умаров 15 февраля на конференции UZINFOCOM-2018.

Узбекистанские студенты, архивное фото
Foto, Тошкенбой Абдуллаев
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По его словам, коворкинг-центры будут создавать необходимые условия для поддержки инициативных ребят, их стартапов и современных проектов.
Сейчас министерством готовится соответствующий документ.

"На IT-рынке основные ресурсные возможности — это люди, это их компетенция, профессиональные качества. И в этом контексте очень важно создавать необходимые платформы и возможности для того, чтобы готовить квалифицированных специалистов, ориентированных на современные технологии, конкурентоспособные на мировой арене", — цитирует Умарова Uz24.uz.

Кроме того, в этом году будет принята комплексная программа по усовершенствованию деятельности Ташкентского университета информационных технологий. В Университете Инха в Ташкенте планируется открыть дополнительные факультеты, связанные с IT-менеджментом.

Также будет активно развиваться дистанционное обучение населения новым технологиям.

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Теги:
коворкинг-центры, стартап, Олимжон Умаров, Узбекистан, IT-технологии



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