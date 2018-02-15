В долгу перед Родиной: неплательщиков за услуги ЖКХ не выпустят из страны

Президент Узбекистана поручил разработать комплекс меры, которые будут применяться к должникам по коммунальным услугам. Им могут запретить выезд из Узбекистана, а также пользоваться отдельными видами госуслуг.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане с 1 мая 2018 года будет запущена общедоступная электронная база данных должников за коммунальные услуги, сообщает корреспондент Sputnik. Это предусмотрено указом главы государства, подписанным в четверг.

Физическим и юридическим лицам, включенным в базу данных, будет запрещено совершать крупные сделки, получать отдельные виды финансово-кредитных, а также государственных услуг.

Самый интригующий и не совсем понятный пункт — запрет на пользование услугами международных пассажирских перевозок. Получается, что под запрет попадет покупка билетов на самолеты, международные поезда и автобусные рейсы. При этом пока непонятно, смогут ли должники выезжать из страны на собственной машине.

© Sputnik/ Виталий Аньков Должников начали отключать от газа и электричества

Еще одно интересное нововведение — с 1 марта 2018 года все совершеннолетние физические лица, прописанные в квартире или доме, солидарно несут ответственность по оплате за энергоресурсы и оказанные услуги водоснабжения и водоотведения.

Бюро принудительного исполнения будет вправе ежемесячно осуществлять списание задолженности за поставленные потребителям энергоресурсы с банковских счетов, по которым обслуживаются пластиковые карты данных потребителей, в сумме, не превышающей двух минимальных размеров заработной платы (1 МРЗП — 172 240 сумов).

Есть и приятная новость — теперь пенсионерам, принятым на работу в органы Бюро, пенсия будет выплачиваться в размере 100%.