Мирзиёев решил закрыть в Узбекистане журнал с почти вековой историей

Под разными названиями "Экономический вестник Узбекистана" выпускался с 1919 года и был по сути единственным профильным печатным изданием всего региона.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время будет закрыт один из старейших журналов "Экономический вестник Узбекистана", сообщает корреспондент Sputnik.

Президент Шавкат Мирзиёев в четверг подписал постановление о ликвидации государственного унитарного предприятия "Редакция журнала "Экономический вестник Узбекистана".

Журнал является правопреемником одного из старейших печатных изданий Центральной Азии "Народное хозяйство Туркестана", впервые вышедшего в свет в 1919 году. С того времени и до сегодняшнего дня он издавался под шестью разными названиями общим тиражом в несколько миллионов. До последнего времени контролировался Министерством экономики страны.

По заявлению учредителей, издание являлось единственным в стране тематическим двуязычным журналом, освещающим как региональные, так и отраслевые показатели развития реального сектора экономики.

Документ главы государства не раскрывает причин такого решения. Однако они и так очевидны — журнал был убыточным и издавался только за счет государственной поддержки, в том числе и помощи в подписке. Однако с приходом к власти нового президента разнарядки о подписке на различные издания ушли в прошлое, поэтому многие печатные СМИ, ранее жившие вполне неплохо, стали испытывать проблемы с финансированием.