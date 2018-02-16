Мирзиёев решил закрыть в Узбекистане журнал с почти вековой историей

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время будет закрыт один из старейших журналов "Экономический вестник Узбекистана", сообщает корреспондент Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев в четверг подписал постановление о ликвидации государственного унитарного предприятия "Редакция журнала "Экономический вестник Узбекистана".
Журнал является правопреемником одного из старейших печатных изданий Центральной Азии "Народное хозяйство Туркестана", впервые вышедшего в свет в 1919 году. С того времени и до сегодняшнего дня он издавался под шестью разными названиями общим тиражом в несколько миллионов. До последнего времени контролировался Министерством экономики страны.
По заявлению учредителей, издание являлось единственным в стране тематическим двуязычным журналом, освещающим как региональные, так и отраслевые показатели развития реального сектора экономики.