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Военнослужащие РФ в Узбекистане

Военные из России показали ВС Узбекистана, как бороться с террористами

МО РФ
Общество
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Профессорско-преподавательский состав Академии ВС Узбекистана получил возможность ознакомиться с опытом Вооруженных сил Российской Федерации по борьбе с международным терроризмом в Сирии

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Делегация Вооруженных сил России поделилась опытом борьбы с террористическими группировками в Сирии с преподавателями и слушателями Академии ВС Узбекистана, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

Во время подписания документов по итогам российско-узбекистанских переговоров
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По данным пресс-службы, российскую делегацию возглавил командующий Центральным военным округом генерал-лейтенант Александр Лапин. Российские военные накануне ознакомились с историей академии и процессом подготовки офицеров командного звена тактического, оперативного и стратегического уровня.

"В ходе визита представители российской делегации охотно ответили на интересующие курсантов и слушателей академии вопросы. Профессорско-преподавательский состав академии получил возможность ознакомиться с опытом Вооруженных сил Российской Федерации по борьбе с международным терроризмом в Сирии", — говорится в сообщении.

Академия ВС Узбекистана активизирует взаимовыгодное сотрудничество с ведущими зарубежными военными вузами с целью широкого обмена опытом с передовыми зарубежными армиями, отметили в Минобороны республики.

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Теги:
Террористы, ВС России, ВС Узбекистана, Сирия, Узбекистан, Россия



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