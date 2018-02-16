Военные из России показали ВС Узбекистана, как бороться с террористами

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Делегация Вооруженных сил России поделилась опытом борьбы с террористическими группировками в Сирии с преподавателями и слушателями Академии ВС Узбекистана, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.
"В ходе визита представители российской делегации охотно ответили на интересующие курсантов и слушателей академии вопросы. Профессорско-преподавательский состав академии получил возможность ознакомиться с опытом Вооруженных сил Российской Федерации по борьбе с международным терроризмом в Сирии", — говорится в сообщении.
Академия ВС Узбекистана активизирует взаимовыгодное сотрудничество с ведущими зарубежными военными вузами с целью широкого обмена опытом с передовыми зарубежными армиями, отметили в Минобороны республики.