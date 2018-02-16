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Участники проекта Ты супер! из Узбекистана во время интервью

Узбекские участники "Ты супер!": жизнь до проекта и мечты о будущем

Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (9)
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Участники международного вокального конкурса от Узбекистана Бобур Маджитов и Севинч Ходиева настроены на победу

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik, Алексей Стефанов. Представители Узбекистана на втором по счету международном вокальном конкурсе "Ты супер!", организованном телеканалом НТВ и международным агентством и радио Sputnik, пока держатся особняком. Как это было и раньше, дети только приехали в Москву, присматриваются друг к другу и по-русски пока говорят только отдельные фразы. Через пару недель ситуация изменится — так было и на первом вокальном, и на первом танцевальном конкурсе. Дети сдружатся, а языковой барьер полностью пропадет.

Участники проекта Ты супер! из Узбекистана во время интервью
Sputnik / Евгений Одиноков
Участники проекта "Ты супер!" из Узбекистана во время интервью

"Сейчас я живу в Доме Мехрибонлик (детском доме) №22 имени Хлебушкиной в Ташкенте, а начал петь в шесть лет, когда воспитывался еще в Самаркандском детском доме. Мой первый воспитатель Фарух Назаров заметил, что у меня есть голос, и стал меня учить. Он и стал моим первым учителем пения", — говорит 15-летний Бобур.

Судьба у него, как практически у всех участников конкурса "Ты супер!", непростая. Отец Бобура умер, когда ему было всего три года, а еще через пару лет за торговлю наркотиками посадили в тюрьму мать. В итоге в первый класс Бобур пошел уже будучи воспитанником Самаркандского детского дома.

"Мне очень жаль, что мама совершила такой поступок, я никогда его не повторю", — говорит участник конкурса.

И добавляет, что когда-нибудь создаст большую и крепкую семью. То, чего лишился в самом раннем детстве. А еще у Бобура есть заветная мечта — стать профессиональным летчиком и пилотировать большие лайнеры.

Участник проекта Ты супер! из Узбекистана Бобур Маджитов
Sputnik / Евгений Одиноков
Участник проекта "Ты супер!" из Узбекистана Бобур Маджитов

Впрочем, несмотря на то, что пение для Бобура хобби, это не значит, что в Москву он приехал для галочки. Бобур и Севинч были выбраны из трех десятков претендентов по всему Узбекистану, и хотят достойно представить свою страну. Оба участвовали в различных республиканских конкурсах и не раз привозили в свой детский дом награды.

В отличие от Бобура, воспитанница того же ташкентского Дома Мехрибонлик №22 имени Хлебушкиной 10-летняя Севинч мечтает не просто победить в конкурсе "Ты супер!", но именно стать профессиональной певицей. Как и в случае с Бобуром, ее талант воспитатели заметили, когда девочке было шесть лет. С тех пор она постоянно поет.

"Я хочу стать такой же известной певицей, как наша Юлдуз Усманова, хочу научиться петь, как она", — говорит девочка.

Участница проекта Ты супер! из Узбекистана Севинч Ходиева
Sputnik / Евгений Одиноков
Участница проекта "Ты супер!" из Узбекистана Севинч Ходиева

Судьба девочки тоже непростая — она дважды сирота. Биологическая мать отказалась от Севинч еще в роддоме, а приемная мама умерла, когда девочке было пять лет. Впрочем, именно ее Севинч считает родной мамой и, вытирая слезы, вспоминает, как всегда спешила из детского садика домой — знала, что "мама опять приготовила к моему приходу фрукты и разные сладости".

Но стоит перевести тему с этого тяжелого разговора на пение и предстоящий конкурс, как на лице участницы снова появляется улыбка, и она уверенно заявляет: "Я смогу победить. У меня хватит сил".

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Sputnik
Узбекские конкурсанты "Ты супер!" рассказали о своих кумирах

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса примут участие 82 ребенка из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.

Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (9)
Теги:
Ты супер, Узбекистан, Россия



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    Из-за тумана в международном аэропорту кыргызской столицы "Манас" сегодня были отменены и задержаны несколько рейсов.

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