В системе Генпрокуратуры упразднено четыре управления, с 1 марта повышается заработная плата сотрудников

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому в структуре Генеральной прокуратуры Узбекистана предусмотрен ряд изменений.

Согласно документу от 15 февраля 2018 года, в структуре Генпрокуратуры Узбекистана создано девять новых управлений:

1. Управление по надзору за исполнением законодательства в топливно-энергетическом комплексе

2. Управление по надзору за исполнением законодательства в финансово-банковской сфере

3. Управление по надзору за исполнением законодательства в таможенной и налоговой сферах

4. Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере транспорта, строительства и других отраслях экономики

5. Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере здравоохранения, образования и других социальных сферах

6. Управление по правовой защите предпринимательства и инвестиций

7. Управление по надзору за исполнением решений президента

8. Управление по обеспечению полномочий прокурора в административном судопроизводстве

9. Управление по методическому обеспечению следствия

Наряду с этим упразднены следующие управления:

1. Управление по надзору за исполнением социального законодательства Генеральной прокуратуры

2. Управление по надзору за исполнением экономического законодательства Генеральной прокуратуры

3. Управление по правовой защите субъектов предпринимательства и иностранных инвестиций Министерства юстиции и его территориальные отделы

4. Управление координации деятельности контролирующих органов Государственного налогового комитета и его территориальные подразделения

© Sputnik/ Григорий Сысоев Новым генпрокурором Узбекистана стал бывший госсоветник президента

Таким образом, данные преобразования повлекли структурные изменения в Министерстве юстиции и Государственном налоговом комитете. Отметим, что высвобождаемые 323 штатные единицы направляются на укомплектование подразделений Генеральной прокуратуры, в том числе вновь образованных управлений.

Также с 1 марта при определении должностных окладов работников органов прокуратуры тарифные коэффициенты, соответствующие утвержденным разрядам оплаты труда по ЕТС, увеличиваются в полтора раза.

Ежемесячная надбавка за особые условия труда к должностным окладам работников центрального аппарата Генеральной прокуратуры, имеющих классовый чин, составляет 50%. При этом она включается в состав должностного оклада при исчислении стимулирующих доплат и надбавок.