ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому в структуре Генеральной прокуратуры Узбекистана предусмотрен ряд изменений.
Согласно документу от 15 февраля 2018 года, в структуре Генпрокуратуры Узбекистана создано девять новых управлений:
1. Управление по надзору за исполнением законодательства в топливно-энергетическом комплексе
2. Управление по надзору за исполнением законодательства в финансово-банковской сфере
3. Управление по надзору за исполнением законодательства в таможенной и налоговой сферах
4. Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере транспорта, строительства и других отраслях экономики
5. Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере здравоохранения, образования и других социальных сферах
6. Управление по правовой защите предпринимательства и инвестиций
7. Управление по надзору за исполнением решений президента
8. Управление по обеспечению полномочий прокурора в административном судопроизводстве
9. Управление по методическому обеспечению следствия
Наряду с этим упразднены следующие управления:
1. Управление по надзору за исполнением социального законодательства Генеральной прокуратуры
2. Управление по надзору за исполнением экономического законодательства Генеральной прокуратуры
3. Управление по правовой защите субъектов предпринимательства и иностранных инвестиций Министерства юстиции и его территориальные отделы
4. Управление координации деятельности контролирующих органов Государственного налогового комитета и его территориальные подразделения
Также с 1 марта при определении должностных окладов работников органов прокуратуры тарифные коэффициенты, соответствующие утвержденным разрядам оплаты труда по ЕТС, увеличиваются в полтора раза.
Ежемесячная надбавка за особые условия труда к должностным окладам работников центрального аппарата Генеральной прокуратуры, имеющих классовый чин, составляет 50%. При этом она включается в состав должностного оклада при исчислении стимулирующих доплат и надбавок.