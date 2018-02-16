Шавкат Мирзиёев раскритиковал непродуманность строительных работ в Бухаре

Глава Узбекистана посетил мавзолей Бахауддина Накшбанда в Бухарской области и обсудил с местными учеными и властями развитие региона

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в Бухарскую область.

Во время поездки главы государства 10-11 марта 2017 года в область им были намечены масштабные планы по развитию всех сфер. В рамках исполнения этих поручений проделана огромная работа, пишет пресс-служба президента Узбекистана. Свою поездку президент начал с посещения мавзолея Бахауддина Накшбанда.

Пресс-служба президента РУз Шавкат Мирзиёев во время посещения мемориального комплекса "Ходжа Абдухолик Гиждуваний"

По обычаю, были прочитаны суры из Корана. Глава государства отметил, что в республике, в том числе Бухарской области, имеется большое количество святынь, которые посещает множество наших соотечественников. Говорилось о воспитании молодого поколения в духе наследия предков.

Здесь представлена информация о подготовке к празднованию юбилеев Абдулхолика Гиждувани и Бахауддина Накшбанда, о реставрации и благоустройстве мест упокоения духовных наставников Бухары, известных во всем исламском мире как "Семь пиров".

Шавкат Мирзиёев раскритиковал непродуманность строительных работ с содержательной точки зрения. Также он отметил необходимость достойного празднования юбилеев наших великих мыслителей с привлечением ученых мира и поручил доработать проекты по благоустройству мавзолеев "Семи пиров", соединению их единым маршрутом.