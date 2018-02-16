Новое здание посольства Таджикистана построят в центре Ташкента

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В центре узбекской столицы будет выделен земельный участок для строительства нового здания посольства Таджикистана в Узбекистане. Сам проект строительства будет реализован за счет таджикского бюджета.
Помимо основного здания дипломатического представительства, на выделенном участке будут также построены жилой дома для таджикских дипломатов и другие необходимые объекты инфраструктуры, пишет Podrobno.uz.
Отметим, что такие решения являются весьма символичными на фоне активной подготовке к официальному визиту Шавката Мирзиеева в Таджикистан, который состоится в начале марта текущего года.