Новое здание посольства Таджикистана построят в центре Ташкента

На выделенном участке будут также построены жилые дома для дипломатов, все благоустройство территории и строительство будет произведено за счет бюджета Таджикистана

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В центре узбекской столицы будет выделен земельный участок для строительства нового здания посольства Таджикистана в Узбекистане. Сам проект строительства будет реализован за счет таджикского бюджета.

Помимо основного здания дипломатического представительства, на выделенном участке будут также построены жилой дома для таджикских дипломатов и другие необходимые объекты инфраструктуры, пишет Podrobno.uz.

© Sputnik / Амир Исаев Кто станет новым послом Узбекистана в Таджикистане

Все строительство и благоустройство территории будет финансироваться за счет бюджета Таджикистана. При этом размер бюджета, запланированного под это строительство, не уточняется.

Отметим, что такие решения являются весьма символичными на фоне активной подготовке к официальному визиту Шавката Мирзиеева в Таджикистан, который состоится в начале марта текущего года.