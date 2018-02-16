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Новое здание посольства Таджикистана построят в центре Ташкента

© Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook
Общество
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На выделенном участке будут также построены жилые дома для дипломатов, все благоустройство территории и строительство будет произведено за счет бюджета Таджикистана

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В центре узбекской столицы будет выделен земельный участок для строительства нового здания посольства Таджикистана в Узбекистане. Сам проект строительства будет реализован за счет таджикского бюджета.

Помимо основного здания дипломатического представительства, на выделенном участке будут также построены жилой дома для таджикских дипломатов и другие необходимые объекты инфраструктуры, пишет Podrobno.uz.

Город Душанбе, архивное фото
© Sputnik / Амир Исаев
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Все строительство и благоустройство территории будет финансироваться за счет бюджета Таджикистана. При этом размер бюджета, запланированного под это строительство, не уточняется.

Отметим, что такие решения являются весьма символичными на фоне активной подготовке к официальному визиту Шавката Мирзиеева в Таджикистан, который состоится в начале марта текущего года.

Теги:
посольство, Строительство, Таджикистан, Узбекистан



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