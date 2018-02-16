На автотрассе под Самаркандом восстановили проезд после снегопада

По сведениям МЧС, за прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, погодные условия вновь позволяют открыть движение на данном участке дороги

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Проезд по автомобильной трассе М-39 через перевал Тахта-Карача в Самаркандской области Узбекистана, закрытый ранее из-за обильного снегопада, восстановлен.

Sputnik / Анатолий Устиненко МЧС Узбекистана предупреждает о риске схода лавин на Чимгане

"Движение автотранспортных средств на перевале Тахта-Карача осуществляется в штатном режиме. Проезд открыт", — говорится в сообщении МЧС РУ

В пятницу МЧC объявило лавинную опасность в урочище Чимган с 16 по 17 февраля.

В конце декабря сотрудники МЧС Узбекистана сумели разблокировать 44 машины из-под снега на перевале Камчик в Ташкентской области, более чем 25 водителям и пассажирам была оказана медицинская и психологическая помощь. Движение автотранспорта на перевале было временно закрыто в связи с обильным снегом, метелью и гололедицей.