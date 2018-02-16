Мирзиёев ознакомился с экспериментальным проектом воспитания детей в Бухаре

Глава Узбекистана пообщался с воспитателями детского сада, где введена уникальная методика дошкольного образования, а также ознакомился с работой по развитию туризма в области

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Глава Узбекистана посетил детский сад №54 в Бухарской области и побеседовал с работниками.

Учреждение рассчитано на 280 детей. В прошлом году здание детсада было капитально отремонтировано и оснащено в соответствии с современными требованиями. Здесь трудятся 31 педагог и воспитатель.

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Воспитатели рассказали об открытом в экспериментальном порядке центре краткосрочного начального воспитания. Шавкат Мирзиёев дал поручения по совершенствованию методики дошкольного образования, подготовке квалифицированных воспитателей.

Во время своего визита глава республики ознакомился с работой по развитию туризма в исторической части города Бухары, передает пресс-служба президента Узбекистана.

В соответствии с указаниями президента, полученными местными властями в его предыдущий визит, отреставрированы медресе Пойи Калон и Мир Араб. На улице Хакикат возведены дома для семей ремесленников с магазинами и мастерскими на первом этаже и квартирами на втором. В результате эта часть города приобрела еще более привлекательный облик.

Строятся гостиницы, торгово-развлекательные комплексы, кафе и рестораны. Президент дал указания по созданию всех удобств для туристов, обеспечению их безопасности на основе мирового опыта, созданию развлекательных программ.

Затем состоялась презентация проектов по ремонту и реставрации объектов культурного наследия, реконструкции автомобильных дорог и инженерно-коммуникационных сетей в исторической части города.