Мирзиёев ознакомился с экспериментальным проектом воспитания детей в Бухаре

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Глава Узбекистана посетил детский сад №54 в Бухарской области и побеседовал с работниками.
Учреждение рассчитано на 280 детей. В прошлом году здание детсада было капитально отремонтировано и оснащено в соответствии с современными требованиями. Здесь трудятся 31 педагог и воспитатель.
Во время своего визита глава республики ознакомился с работой по развитию туризма в исторической части города Бухары, передает пресс-служба президента Узбекистана.
В соответствии с указаниями президента, полученными местными властями в его предыдущий визит, отреставрированы медресе Пойи Калон и Мир Араб. На улице Хакикат возведены дома для семей ремесленников с магазинами и мастерскими на первом этаже и квартирами на втором. В результате эта часть города приобрела еще более привлекательный облик.
Затем состоялась презентация проектов по ремонту и реставрации объектов культурного наследия, реконструкции автомобильных дорог и инженерно-коммуникационных сетей в исторической части города.