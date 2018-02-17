UzAirways увеличит число рейсов в весенне-летний период

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Авиакомпания "Узбекистан хаво йуллари" в весенне-летний период планирует открыть ряд новых направлений и увеличить частоту выполняемых рейсов.

Как сообщает пресс-служба НАК, с 24 мая текущего года компания начнет выполнять полеты в Барселону (Испания) с частотой рейсов 1 раз в неделю. В весенне-летнем расписании также планируется запустить регулярные пассажирские рейсы в Мумбай (Индия).

Увеличится частота действующих авиалиний. Число рейсов в Нью-Йорк возрастет до трех раз в неделю, в Стамбул — с семи до 10 рейсов, в Сеул — с трех до четырех рейсов, а в Новосибирск — до трех раз в неделю.

Сегодня лайнеры НАК "Узбекистон хаво йуллари" выполняют регулярные рейсы в более чем 40 городов Европы и Азии.