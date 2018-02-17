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Строительные леса, архивное фото

В Ургенче завершается строительство одной из крупнейших мечетей страны

© Sputnik/ Евгений Одиноков
Общество
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Во время посещения Ургенча в начале прошлого года Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в основание одной из крупнейших в Узбекистане мечетей

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Ургенче завершается строительство мечети "Охун бобо", которая станет одной из крупнейших в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Ургенче завершается строительство мечети Охун бобо
Фото: http://muslim.uz
В Ургенче завершается строительство мечети "Охун бобо"

Ее возведение было инициировано Шавкатом Мирзиёевым. Во время посещения Ургенча в начале прошлого года глава государства заложил первый камень в ее основание.

"В настоящее время строительство мечети почти завершено. На территории 3,5 гектара возведены летние террасы, рассчитанные на 3,5 тысячи человек, приемная, автостоянки. Рядом с мечетью воздвигнут 45-метровый минарет. Уникальное по архитектуре здание является одной из крупнейших мечетей в стране", — отметили в Управлении мусульман Узбекистана.

В строительство за счет спонсорских и благотворительных средств было вложено около 10 миллиардов сумов. Ожидается, что мечеть будет введена в эксплуатацию в первый день Рамадана.

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Теги:
Общество



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