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Узбекский Мавроди — Ахмад Турсунбаев, известный также как Ахмадбай

Ахмадбай на суде: люди сами несли мне деньги, я их не обманывал

© Фото Д. Чирковой / Народное слово
Общество
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Окончательный приговор по делу "Узбекского Мавроди" — Ахмада Турсунбаева - суд вынесет 19 февраля

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Ташкентском областном суде по уголовным делам состоялось заседание, на котором рассматривалось дело в отношении предпринимателя из Чиназского района Ахмада Турсунбаева, известного в народе как Ахмадбай.

Просмотр сюжета слушания по делу Ахмадбая
Sputnik
Обманутые Ахмадбаем узбекистанцы в суде просят вернуть деньги
Об этом сообщает "Народное слово".

В своем последнем слове подсудимый подчеркнул, что он не обманывал граждан.

"Они по своей воле приносили мне свои деньги и машины. Никто их не заставлял. Даже при этом я не обманывал народ. Я сам был фермером, занимался животноводством и дехканским хозяйством", — заявил Турсунбаев.

При этом, по его словам, он все же я сожалеет о том, что случилось.

"У меня была одна цель — работать, обманывать даже не было в мыслях. Пользуясь случаем, прошу прощения у президента Шавката Миромоновича Мирзиеёва, у всего народа. Простите меня", — подытожил Ахмадбай.

Напомним, Ахмадбая задержали в июле 2016 года.

Ахмад Турсунбаев
© Youtube/
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Обвиняемый и его подельники брали у населения деньги и имущество под двойные проценты, обещая выгоду. При заключении сделки оговаривалось, что в случае смерти Ахмадбая вкладчики не могли требовать от его родственников компенсации или возвращения своих средств. Клиентами финансовой пирамиды стали тысячи узбекистанцев.

Турсунбаев и шестеро его подельников обвиняются по пяти статьям Уголовного кодекса. В том числе в незаконном приобретении или сбыте валютных ценностей, осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации с получением неконтролируемого дохода в особо крупном размере, нарушении правил торговли или оказания услуг, предпринимательской деятельности без лицензии.

Окончательный приговор по делу "Узбекского Мавроди" — Ахмада Турсунбаева — суд вынесет 19 февраля.

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