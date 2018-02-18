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Пассажир держит посадочные талоны на самолет компании Air Berlin

Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент-Астана с 4 марта

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Общество
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В настоящее время "Узбекские авиалинии" выполняют прямые пассажирские рейсы в Астану три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. С 4 марта 2018 года "Узбекистон хаво йуллари" вводит четвертую частоту рейсов по маршруту Ташкент-Астана-Ташкент, передает пресс-служба НАК.

Полеты станут совершаться по воскресеньям на лайнерах А320 по следующему графику движения (время местное):

Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари в аэропорту
© Flickr/ t_y_l
UzAirways увеличит число рейсов в весенне-летний период
HY-721 Taшкент — 18:10 Aстанa — 21:10

HY-722 Aстанa — 22:10 Taшкент — 23:10

В настоящее время "Узбекские авиалинии" выполняет прямые пассажирские рейсы в Астану три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам.

Накануне перевозчик объявил, что в весенне-летний период планирует запустить полеты в Мумбаи и Барселону и увеличить частоту рейсов в Стамбул, Сеул, Нью-Йорк и Новосибирск.

Теги:
Узбекские авиалинии, Узбекистон хаво йуллари, Астана, Ташкент, Узбекистан



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