Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент-Астана с 4 марта

В настоящее время "Узбекские авиалинии" выполняют прямые пассажирские рейсы в Астану три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. С 4 марта 2018 года "Узбекистон хаво йуллари" вводит четвертую частоту рейсов по маршруту Ташкент-Астана-Ташкент, передает пресс-служба НАК.

Полеты станут совершаться по воскресеньям на лайнерах А320 по следующему графику движения (время местное):

HY-721 Taшкент — 18:10 Aстанa — 21:10

HY-722 Aстанa — 22:10 Taшкент — 23:10

В настоящее время "Узбекские авиалинии" выполняет прямые пассажирские рейсы в Астану три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам.

Накануне перевозчик объявил, что в весенне-летний период планирует запустить полеты в Мумбаи и Барселону и увеличить частоту рейсов в Стамбул, Сеул, Нью-Йорк и Новосибирск.