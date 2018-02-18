Узбекские спасатели прошли обучение в Беларуси

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Спасатели Узбекистана с 5 по 16 февраля 2018 года прошли обучение в Республике Беларусь на базе Университета гражданской защиты МЧС.
Как передает пресс-служба узбекского ведомства, сотрудники МЧС РУ изучали, как проводить аварийно-спасательные работы в зоне разрушения строительных конструкций, на транспорте и высотных зданиях.
В начале февраля главы МЧС Узбекистана и Беларуси Рустам Джураев (в настоящее время возглавляет ГУВД Ташкента) и Владимир Ващенко обсудили в Минске перспективы двустороннего сотрудничества спасательных ведомств.
Кроме того, страны провели совместные учения в горах.