Узбекские спасатели прошли обучение в Беларуси

В начале февраля МЧС Узбекистана и Беларуси проводили совместные учения в горах

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Спасатели Узбекистана с 5 по 16 февраля 2018 года прошли обучение в Республике Беларусь на базе Университета гражданской защиты МЧС.

Как передает пресс-служба узбекского ведомства, сотрудники МЧС РУ изучали, как проводить аварийно-спасательные работы в зоне разрушения строительных конструкций, на транспорте и высотных зданиях.

В начале февраля главы МЧС Узбекистана и Беларуси Рустам Джураев (в настоящее время возглавляет ГУВД Ташкента) и Владимир Ващенко обсудили в Минске перспективы двустороннего сотрудничества спасательных ведомств.

Кроме того, страны провели совместные учения в горах.