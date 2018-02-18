Народный банк Узбекистана открыл филиал в Муйнаке

За прошедшие несколько лет Народный банк реконструировал шесть своих филиалов в разных регионах страны

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Народный банк Узбекистана открыл филиал в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан, сообщает ИА "Жахон".

На строительство здания власти республики направили свыше двух миллиардов сумов.

© jahonnews Открытие филиала банка “Халк банки” в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан

Муйнакский район считается одним из самых отдаленных регионов. Он располагается в 220 километров от столицы Каракалпакстана города Нукус. Здесь проживают около 21 тысячи человек.

За прошедшие несколько лет Народный банк реконструировал шесть филиалов в разных регионах страны: Окмангитский филиал, Тахиаташский, Кегейлийский, Берунийский, Чимбайский и Шуманайский.